كأس الأمم الأفريقية 2022: تعادل سلبي بين منتخب السنغال وغينيا في منافسات المجموعة الثانية

سجل منتخب السنغال بقيادة نجمه ساديو مانيه الجمعة تعادلا سلبيا أمام غينيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم. وبالتالي يبقى الفريقان في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما.

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فشلت السنغال في تخطي غينيا بعد ظهر الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون.

كانت الأمور واضحة قبل انطلاق المباراة إذ أن الفائز فيها يؤكد حضوره في الدور ثمن النهائي، وذلك بعد تغلب السنغاليين على زيمبابوي في الجولة الأولى 1-صفر وفوز الغينيين على مالاوي بالنتيجة ذاتها.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

ورغم غياب المدافع القوي ولاعب نابولي خاليدو كاليدو بصفوف "الأسود" إلا أن النجم والقائد ساديو مانيه كان في خط الهجوم إلى جانب مهاجم بايرن ميونيخ بونا سار، فيما تولى نابي كيتا زميل مانيه في ليفربول مهمة تأطير شباب غينيا التي يشرف على تدريباتها اللاعب الدولي السابق كابا دياوارا.

وتوقع المتتبعون أن تفرض السنغال وصيفة البطل في النسخة السابقة نفسها أمام منافس متواضع بتواضع تشكيلته التي تضم مورغان غيلافوغي مهاجم نادي باريس "إف سي" الذي ينشط بقسم الدرجة الثانية الفرنسية ولاعب سانت إتيان (الفرنسي) سيدو سو. لكن غينيا فاجأت خصمها وظهرت بوجه هجومي أفضل.

وبقيادة كيتا، تمكنت من تجاوز دفاع السنغال عدة مرات وهددت مرمى ديانغ، حارس "الأسود" في غياب الأساسيين إدوار مندي وألفريد غوميس، عن طريق سيلا في الدقيقة الثانية وموريبا في الدقيقة الثامنة وستيام في الدقيقة 17. واقترب غيلافوغي من هز الشبك في الدقيقة 31 إثر تمريرة من كيتا، ليخترق الدفاع ويسدد تسديدة ضعيفة حولها ديانغ بسهوله لضربة ركنية.

وأفلتت السنغال مرة ثانية من الهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق بايو الذي تلقى تمريرة من سيلا في الجهة اليسرى.

واستفاق لاعبو أليو سيسيه في الدقائق الموالية وكادوا يسجلون هدف التقدم عن طريق عبدو ديالو مرتين في الدقيقة 53 بعد خدمة من بونا سار والدقيقة 56 برأسية قوية حولها الحارس علي كيتا للركنية، ثم طريق ندياي في الدقيقة 62.

وتأكدت استفاقة ثم سيطرة السنغال في الدقيقة 67 إثر هجمة قادها مانيه ليمرر لسار الذي فشل في تحويل التمريرة الجميلة داخل المنطقة إلى هدف. وانقلبت الأدوار في الدقيقة 69 بتمريرة سار لمانيه لكن نجم ليفربول لم يتمكن من رصد الكرة.

لكن في النهاية عجز الطرفان عن هز الشباك ليتعادلا سلبا ويقتسما صدارة المجموعة الثانية.

علاوة مزياني

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