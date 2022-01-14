مباشر- كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب في طريقه إلى الدور ثمن النهائي
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يواجه المغرب الجمعة في ياوندي منتخب جزر القمر في مباراته الثانية في منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2022 وفي نصب عينيه الدور ثمن النهائي. ففي حال الفوز، يضع زملاء سفيان بوفال أقدامهم بشكل شبه رسمي في دور الـ 16. تابعوا المواجهة مباشرة على موقع فرانس24 عند حدود الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش).
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مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: المنتخب المغربي لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي
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