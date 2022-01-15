كأس الأمم الأفريقية 2022

عودة على التغطية المباشرة للمباراة بين مصر وغينيا بيساو

احتفل لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع المصري مروان داوود بفوزهما خلال مباراة ربع نهائي كأس العرب 2021 لكرة القدم بين مصر والأردن على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021 © أ ف ب

أكد لاعبو المنتخب المصري وطاقمه الفني أن الجميع جاهز لخوض المباراة أمام غينيا بيساو، المقرر إجراؤها السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، وتعهدوا بمهمة "تصحيح المسار" عقب الخسارة أمام نيجيريا في اللقاء الأول. وتجري المباراة في غاروا (شمال الكاميرون) عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش) ويمكنكم متابعتها مباشرة على موقع فرانس24.