عودة على التغطية المباشرة للمباراة بين مصر وغينيا بيساو
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أكد لاعبو المنتخب المصري وطاقمه الفني أن الجميع جاهز لخوض المباراة أمام غينيا بيساو، المقرر إجراؤها السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون، وتعهدوا بمهمة "تصحيح المسار" عقب الخسارة أمام نيجيريا في اللقاء الأول. وتجري المباراة في غاروا (شمال الكاميرون) عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش) ويمكنكم متابعتها مباشرة على موقع فرانس24.
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مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: منتخب "الفراعنة" في مهمة "تصحيح المسار" أمام غينيا بيساو
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