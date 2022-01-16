أستراليا: المحكمة العليا ترفض استئناف نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش ضد قرار ترحيله

نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش يغادر فندق بارك أثناء احتجازه من قبل سلطات الهجرة، أستراليا في 16 يناير/كانون الثاني 2022.

أعلنت المحكمة الأسترالية العليا الأحد عن رفضها استئناف نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد وترحيله منها. وجاء الحكم الذي صدر بالإجماع عن قضاة المحكمة الثلاثة، عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي كان المصنف أول عالميا يسعى للظفر بلقبها لعاشر مرة.

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رفضت المحكمة الأسترالية العليا الأحد استئناف نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى البلاد وترحيله منها.

وجاء في قرار المحكمة الصادر بالإجماع عن قضاتها الثلاثة "تأمر المحكمة برفض طلب" جوكوفيتش المصنف أول عالميا.

واتخذ القرار عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي يسعى اللاعب الصربي للفوز بلقبها للمرة العاشرة.

وتابع جوكوفيتش الذي سمح له بمغادرة مركز الاحتجاز الذي نقل إليه السبت، الجلسة عبر الإنترنت من مكاتب محاميه في ملبورن. ويستحيل نظريا على اللاعب أن يطعن بقرار المحكمة وسيضطر إلى مغادرة أستراليا فورا مع ما قد يحمل ذلك من تداعيات على مسيرته الرياضية لاحقا.

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من جانبه، عبر جوكوفيتش، غير الملقح ضد فيروس كورونا، عن "خيبة أمل كبيرة" لرفض المحكمة العليا الأسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه أكد أنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.

وقال "نولي" البالغ 34 عاما في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى "أحترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلق بخروجي من البلاد".

فرانس24/ أ ف ب

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