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كأس الأمم الأفريقية 2022: انتصار ثمين لمصر ونيجيريا ثالث المتأهلين لثمن النهائي

محمد صلاح خلال مباراة مصر-غينيا بيساو. كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. 15 يناير/كانون الثاني 2022. © فرانس24.

في حصاد السبت لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة في الكاميرون، فوز المنتخب المصري على غينيا بيساو بصعوبة بنتيجة هدف لصفر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة القارية الرابعة. نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح أحرز هدف الفوز في الدقيقة 69، مهديا بلاده ثلاث نقاط من مباراتين لتتقدم مصر إلى المركز الثاني. وفي مباراة سابقة ضمن المجموعة الرابعة، حجز منتخب نيجيريا بطاقة العبور إلى دور الستة عشر عقب فوزه على السودان بنتيجة 3-1.