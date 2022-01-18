الرواندية كاسانغانا باتت أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.. والمغربية كربوبي مساعدة لها

باتت الرواندية سليمة كاسانغانا أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. فهي تدير المواجهة الحاسمة بين منتخبي غينيا وزيمبابوي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، وتساعدها في مهتمها المغربية بشرى كربوبي التي تتولى مسؤولية تقنية الفيديو.

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أصبحت الرواندية سليمة كاسانغانا (35 عاما) أول امرأة تدير مباراة في منافسة كأس الأمم الأفريقية، فهي تدير المواجهة بين غينيا وزيمبابوي التي تجري على ملعب أحمد أهيجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الثالثة والثلاثين.

وتساعدها في مهتمها المغربية بشرى كربوبي التي تتولى مسؤولية تقنية الفيديو المساعد.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وكانت كاسانغانا قد دخلت التاريخ أول مرة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري عندما تم تعيينها حكما رابعا خلال المباراة بين غينيا ومالاوي. وبدأت مسيرتها في االمنافسات القارية كحكم رابع عام 2012 لتتتخطى الحواجز وتشارك في الدورة الأولمبية لكرة القدم في طوكيو بصيف 2021.

علاوة مزياني، موفد فرانس24 إلى ياوندي

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