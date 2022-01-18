المغرب يحسم صدارة المجموعة الثالثة أمام الغابون... وغانا تودع المنافسة من الدور الأول

حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2022 أمام الغابون إثر تعادل الفريقين 2-2 مساء الثلاثاء في الجولة الأخيرة على ملعب أحمد أهيجو في ياوندي، فيما خرجت غانا من الدور الأول بعد خسارتها أمام جزر القمر 2-3.

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تمكن المغرب من حسم صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون إثر تعادله مساء الثلاثاء في ياوندي أمام الغابون بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة. من جانبها، ودعت غانا الفائزة باللقب أربع مرات المنافسة إثر خسارتها أمام جزر القمر.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وكانت الغابون تقدمت مرتين بهدفين من ألفينا في الدقيقة 21 وبوبانزا في الدقيقة 81 فيما أدركت "أسوط الأطلس" التعادل عن طريق بوفال من ركلة جزاء في الدقيقة 74 وأشرف حكيمي في الدقيقة 84.

موفد فرانس24 إلى ياوندي علاوة مزياني

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