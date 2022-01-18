تأهل السنغال وغينيا إلى الدور ثمن النهائي... ومالاوي تحصل على نقطة الأمل أمام "الأسود"

صورة من المباراة بين غينيا وزيمبابوي في ياوندي. 18 يناير/كانون الثاني 2022.

تأهل منتخبا السنغال وغينيا الثلاثاء إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم بعد تعادل الأول مع مالاوي سلبا وخسارة الثاني أمام زيمبابوي 1-2 في ختام منافسات المجموعة الثانية. واحتل زملاء اللاعب ساديو مانيه صدارة الترتيب برصيد خمس نقاط وغينيا ثانية بأربع نقاط بالتساوي مع مالاوي لكن مع أفضلية المواجهة المباشرة بينهما (1-صفر لرفاق نابي كيتا).

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تأهل منتخب السنغال وغينيا الثلاثاء إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون رغم تعادل الأول مع مالاوي في بافوسام وخسارة الثاني أمام "محاربي" زيمبابوي 1-2 بياوندي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وضمنت "أسود التيرانغا" حضورها في الدور المقبل بحصولها على خمس نقاط وتصدرها المجموعة فيما حصدت غينيا أربع نقاط بعد فوزها على مالاوي 1-صفر وتعادلها مع السنغال 0-0. من جانبها، أحرزت مالاوي حق البقاء في الكاميرون لغاية نهاية كل المجموعات الخميس، لمعرفة مصيرها في هذه البطولة.

مباراة الشرف بالنسبة لزيمبابوي

كانت زيمبابوي خارج السباق ومن دون أي أمل في التأهل قبل بداية المباراة إذ أنه خسرت مباراتيها الأوليين في المجموعة، أمام السنغال 1-صفر ومالاوي 2-1 لتخرج مرة أخرى خاوية الوفاض وتودع منذ الدور الأول كما فعلت في مشاركاتها الخمس في كأس الأمم الأفريقية.

أما غينيا بقيادة نجمها نابي كيتا مهاجم نادي ليفربول فقد فازت على مالاوي قبل أن تتعادل مع "أسود" السنغال سلبا، وكانت تملك أربع نقاط واقتربت بشكل كبير من الدور المقبل.

سليمة موكاسانغا حكم مباراة غينيا-زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2022. 18 يناير/كانون الثاني 2022. © بيار روني-فورمس/ فرانس ميديا موند

وسارت المباراة بإيقاع بطيء ممل وكأن الفريقان قرر تبادل الكرة بانتظار صافرة النهاية. وعندما خلقت غينيا فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 25، سدد مهاجمها جوزي مارتينيز خارج المرمى وقد كان الحارس في الجهة المقابلة. فعرضت نفسها لخطر الهجمات المضادة، فوقع ما وقع وتمكن القائد ناوليج موسونا من إهداء هدف التقدم لمحاربي زيمبابوي في الدقيقة 28 برأسية جيدة إثر تمريرة عرضية من زميله أدرمرال موسكوي.

ولم تنته معاناة المدرب كابا دياوارا اللاعب السابق لباريس سان جرمان وبوردو الفرنسيين، إذ أن المحاربين واصلوا حملتهم الذكية على مرمى علي كيتا وعززوا تقدمهم بهدف ثان عن طريق كوداكواشي مهاشي في الدقيقة 43.

مالاوي تصمد أمام السنغال

وفي نفس الوقت، انتهى الشوط الأول بلين السنغال ومالاوي بالتعادل صفر لصفر. وبالتالي، م يطرأ أي تغيير على ترتيب المجموعة لسبب بسيط هو أن غينيا تغلبت على مالاوي وبالتالي لديها أفضلية الترتيب في حال تساويهما في النقاط. من جهتها، ظلت السنغال في الصدارة بخمس نقاط مقابل أربع لغينيا وثلاث لزيمبابوي.

البطلة موكاسانغانا

جاءت ردة فعل غينيا في مستهل الشوط الثاني، وسدد نابي كيتا ضربة قوية برجله اليسرى في الدقيقة 49 أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس علي كيتا ليطلق شرارة الثورة الغينية فتتهاطل الفرص على مرمى زيمبابوي. وكاد البديل ديالو يدرك التعادل في الدقيقة 55.

لكن رغم حصولها على عدة فرص لإدراك التعادل، فشلت غينيا في هز شبك كيتا مرة ثانية للتأهل في النهاية للدور المقبل. وظلت نتيجة المباراة الثانية بين السنغال ومالاوي من دون تغيير حتى نهاية المقت الرسمي.

وباتت بطلة الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022 الرواندية سليمة موكاسانغانا التي أصبحت أول امرأة تدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

موفد فرانس24 إلى ياوندي علاوة مزياني

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