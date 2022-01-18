كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر- كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب مصمم على الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة.. وغانا أمام الأمر الواقع

مسجل الهدف الأول في مرمى المغرب أليفيناه. 18 يناير/كانون الثاني 2022. © بيار روني-فورمس/ فرانس ميديا موند

يلعب المغرب مساء الثلاثاء مباراته الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 أمام الغابون وعينه على صدارة المجموعة الثالثة التي تمنح له فرصة خوض مواجهة ثمن النهائي في ياوندي وعلى ملعب أحمد أهيجو. تابعوا المباراة مباشرة على موقع فرانس24 عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).