كأس الأمم الأفريقية 2022: إصابة 12 لاعبا تونسيا بفيروس كورونا قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا

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مهاجم تونس وهبي الخزري (الثاني من اليسار) محتفلا بتسجيله أحد أهداف منتخب بلاده في مرمى موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية. 16 كانون الثاني/يناير 2022.

قبل المباراة الحاسمة للعبور لدور ثمن النهائي، والمقررة ضد غامبيا الخميس ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، سجل المنتخب التونسي إصابة 12 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا، وفق ما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء.

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء إصابة 12 لاعبا في صفوف منتخب بلاده بفيروس "كوفيد-19" قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا المقررة الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الأفريقية 2022.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وكتب الاتحاد التونسي على صفحته في "فيس بوك": "مساء (الأربعاء)، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعبا وفي غياب البقية (من 28 لاعبا في التشكيلة الرسمية للنهائيات) بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19"، في وقت يأمل فيه "نسور قرطاج" حسم بطاقتهم إلى الدور ثمن النهائي.

وتابع أن "الفحوصات كشفت الثلاثاء إصابة علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وهبي الخزري وعلي جمال ومحمد أمين بن حميدة الذين تم عزلهم عن المجموعة".

مضيفا أن الفحوصات أثبتت شفاء محمد دراغر بينما يخضع خمسة لاعبين آخرين مصابين في بداية البطولة، بشكل منتظم لاختبارات سريعة على أمل أن تصبح سلبية قبل المباراة ضد غامبيا.

ويذكر أن تونس أنعشت آمالها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الكبير على موريتانيا 4-صفر الأحد عقب خسارتها أمام مالي صفر-1 في الجولة الاولى.

فرانس24/ أ ف ب

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