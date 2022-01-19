كأس الأمم الأفريقية 2022: مصر تفوز على السودان وتتأهل للدور ثمن النهائي برفقة نيجيريا

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فرحة عبد المنعم بعد تسجيله هدف الفوز على السودان. 19 يناير/كانون الثاني 2022.

حقق المنتخب المصري الأهم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بفوزه على السودان 1-صفر مساء الأربعاء في ياوندي، ليحرز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل برفقة نيجيريا التي تغلبت على غينيا بيساو 3-صفر. وسجل هدف الفوز والتأهل المدافع محمد عبد المنعم في الدقيقة 35.

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حقق المنتخب المصري الأهم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون بفوزه على السودان 1-صفر مساء الأربعاء في ياوندي، ليحرز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل برفقة نيجيريا التي تغلبت على غينيا بيساو 3-صفر.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وبلغ رصيد المصريين ثلاث نقاط، ليحتلوا المركز الثاني خلف نيجيريا بست نقاط فالسودان وغينيا بيساو بنقطة يتيمة.

تشكيلة هجومية لمصر بقيادة صلاح

كانت المعطيات قبل المباراة واضحة، مع تصدر نيجيريا المجموعة برصيد ست نقاط ضمنتها للتأهل للدور المقبل، متبوعة بمصر بثلاث نقاط فالسودان وغينيا بيساو بنقطة واحدة. وبدأ المدرب كارلوس كيروش بتشكيلة هجومية بقيادة محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش على اليسار ومصطفى محمد كرأس حربة. وتكلف بخطة تنشيط خط الوسط عمرو السولية ومحمد النني وعبد الله السعيد، فضلا عن الظهيرين الأيمن عمر كمال والأيسر أيمن أشرف واللذين ساهما بشكل كبير ببناء الهجمات.

لكن الفرصة الأولى كانت للسودان إثر هجمة جماعية من وسط الملعب عن طريق محمد عبد الرحمن الذي سدد كرة مرت فوق مرمى الشناوي. وردت مصر بضربة حرة وتمريرة من القائد محمد صلاح لمصطفى محمد الذي سدد رأسية خارج مرمى الحارس محمد مصطفى.

وفرض المصريون ضغطا منذ البداية سعيا لتقديم وجه أفضل من الجولتين السابقتين أمام نيجيريا وغينيا بيساو، وتسجيل هدف مبكر يجنبها تكرار سيناريو الخسارة أمام "النسور الممتازة" أو الفوز الصعب على غينيا بيساو. فتحرك صلاح ومصطفى ومرموش وخلقوا عدة فرص شكلت خطرا مستمرا على مرمى "الصقور".

عبد المنعم يحرر المصريين برأسية قوية

وفي الدقيقة 25، حصلت مصر على أفضل فرصها عن طريق عمر كمال الذي تخلص من مدافعين وسدد بقوة ليردها الدفاع ويحولها لضربة ركنية. وكانت الهجمة انطلقت من الظهير الأيسر أيمن أشرف الذي مرر لصلاح والذي بدوره حول لكمال.

كادت رأسية أحمد حجازي تسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 32 لكن تألق وبراعة وشجاعة الحارس مصطفى حالت بينها وبين الشباك. وهذا لم يمنع منتخب "الفراعنة" من إحراز هدف التقدم في اللقطة الموالية برأسية المدافع محمد عبد المنعم إثر ضربة ركنية نفذها عبد الله السعيد.

واستمرت سيطرة مصر في الشوط الثاني، فاقترب عبد المنعم في الدقيقة 52 من مغالطة الحارس البديل علي عبد الله بتسديدة ضربت في ظهر أحد المدافعين لتتحول إلى ضربة ركنية. وجاء دور صلاح لتهديد الحارس السوداني إثر سلسلة مراوغات في الدفاع ليسدد ويتدخل الحارس السوداني في آخر لحظة لصد الكرة.

وفشل عبد المنعم أمام المرمى في الدقيقة 64 بعد لقطة جميلة مبين مرموش وصلاح، يسدد خارج الإطار. وكان كيروش يبحث عن هدف التعادل عندما قام بتغييرين مع دخول أحمد سيد في مكان عبد الله السعيد وتريزيغه في مكان مرموش لكن النتيجة ظلت على حالها لغاية النهائية.

بدورها، حققت نيجيريا العلامة الكاملة بفوز ثالث على غينيا بيساو وبلغ رصيدها من الأهداف ستة.

موفد فرانس24 إلى ياوندي علاوة مزياني

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