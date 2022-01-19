مباشر- كأس الأمم الأفريقية 2022: دربي ساخن بين "فراعنة" مصر و"صقور" السودان للتأهل لثمن النهائي
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يواجه منتخب مصر مساء الأربعاء نظيره السوداني في دربي عربي طاحن على ملعب "أحمد أهيجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، عنوانه انتزاع تأشيرة المرور إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم. وتشارك في المعركة غينيا بيساو التي تلعب ضد نيجيريا. تابعوا المباراة مباشرة عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).
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مباشر: مباراة حاسمة بين منتخب مصر والسودان حول بطاقة المرور إلى الدور ثمن النهائي
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