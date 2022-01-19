كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر- كأس الأمم الأفريقية 2022: دربي ساخن بين "فراعنة" مصر و"صقور" السودان للتأهل لثمن النهائي

مباراة حاسمة بين مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية 2022. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

يواجه منتخب مصر مساء الأربعاء نظيره السوداني في دربي عربي طاحن على ملعب "أحمد أهيجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، عنوانه انتزاع تأشيرة المرور إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم. وتشارك في المعركة غينيا بيساو التي تلعب ضد نيجيريا. تابعوا المباراة مباشرة عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).