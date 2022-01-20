كأس الأمم الأفريقية 2022: تونس تتأهل للدور ثمن النهائي رغم خسارتها أمام غامبيا 1-0

ألحقت غامبيا الخميس الهزيمة بتونس 1-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس الأمم الأفريقية. وإن كانت هذه النتجية لا تؤثر على تأهلهم لدور ثمن النهائي بفضل فوز غينيا الاستوائية على سيراليون، لكنها وضعت نسور قرطاج أمام منتخب نيجيريا القوي، إذ لن يكون من السهل تجاوزه في هذه المرحلة من المسابقة. كما تأهلت غامبيا أيضا إلى الدور المقبل، وهي المرة الأولى التي تلعب فيها نهائيات هذه البطولة، وتنتزع فيها كذلك تأشيرة المرور للدور الموالي.

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خرج المنتخب التونسي الخميس منهزما من المقابلة التي جمعته مع غامبيا بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس الأمم الأفريقية. لكن هذه النتيجة لم تحرمه من تأهله إلى دور ثمن النهائي، الذي ضمنه إثر فوز غينيا الاستوائية على سيراليون.

ولم ينجح أصدقاء الجزيري في تهديد الفريق الخصم بشكل واضح، وظل اللعب متمركزا من قبل نسور قرطاج في الوسط خاصة دون أن يتمكنوا من التسرب نحو أقرب النقاط بمنطقة العمليات، بحكم تمترس المنتخب الغامبي في الشوط الأول من المقابلة خاصة في الدفاع مع محاولته الرد بهجمات سريعة، لم تشكل تهديدا كبيرا على مرمى بن سعيد.

وفي الشوط الأول دائما، أثمرت هجمات المتخب التونسي ركلة جزاء، أهدرها الجزيري بعد أن تصدى لها الحارس الغامبي بوباكار غايه ببراعة.

ولثالث مرة، يضيع النسور ركلة جزاء في هذه الدورة بعد الأولى لوهبي الخزري ضد مالي في الجولة الاولى، والثانية للقائد يوسف المساكني ضد موريتانيا في الجولة الثانية.

صحوة الهجوم الغامبي تتوج بهدف

أما الشوط الثاني من المقابلة، يمكن القول إن هجوم منتخب العقارب شهد صحوة حقيقية، استطاع بفضلها أن يهدد مرمى بن سعيد، كما رد نسور قرطاج من جهتهم بهجمات لم يترجم أي منها إلى هدف حتى الوقت بدل الضائع عندما تمكنت غامبيا من تسجيل هدف الفوز بعد تسديدة قوية للاعب جالو.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وغاب عن المنتخب التونسي 10 لاعبين لإصابة بفيروس كورونا بينهم وهبي الخزري، علي معلول، غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان.

وتعد هذه الخسارة الثانية لتونس في هذه المنافسة بعد الأولى أمام مالي بالنتيجة ذاتها، إلا أنها تأهلت كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة، فيما حققت غامبيا فوزها الثاني بعد الأول على موريتانيا، وضمنت وصافة المجموعة وبلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها في مشاركتها الأولى.

"المشوار مازال طويلا"

وبعد هذا اللقاء، تأسف مدرب تونس مندر الكبير للخسارة، وقال "بحثنا في الشوط الأول عن خلق الفارق بسيطرة ميدانية، لم نخلق الكثير من الفرص بسبب التكتل الدفاعي للخصم، ولجأنا إلى الجناحين وحصلنا على ركلة جزاء لم ننجح في ترجمتها".

وأضاف "صحيح أننا تأهلنا لكن المشوار ما زال طويلا، يجب أن نرتاح ونستعيد لياقتنا واذا أردنا الذهاب بعيدا يجب أن نكون جاهزين".

وعن مواجهة نيجيريا في غاروا، قال "سنقاتل ولا زلنا مؤمنين بحظوظنا وكنا نعرف أننا سنواجه نيجيريا والكاميرون ومنتخبات كبيرة أخرى. لدينا الإمكانات ونتمنى أن نُظهر الوجه الحقيقي للمنتخب التونسي".

بوعلام غبشي

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