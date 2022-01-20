كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر: الجزائر في مهمة صعبة لتخطي ساحل العاج والعبور إلى ثمن النهائي

مواجهة مصيرية للجزائر أمام ساحل العاج. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: علاوة مزياني 1 دقائق

شدد رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ومدرب الفريق جمال بلماضي على أن الجزائر حاملة اللقب تتسلح بالثقة والعزيمة لتخطي عقبة منتخب ساحل العاج عندما يلتقي الفريقان الخميس عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة بتوقيت غرينتش) في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بملعب جابوما في مدينة دوالا. ويحتاج "ثعالب الصحراء" للفوز حتما من أجل انتزاع بطاقة المرور إلى الدور ثمن النهائي. تابعوا المباراة مباشرة على موقع فرانس24.