حصاد الكان: هزيمة كبيرة تطيح بالجزائر حامل اللقب ونسور قرطاج يتأهلون رغم الخسارة

يواجه نيكولاس بيبي مهاجم ساحل العاج تحديًا من قبل المدافع الجزائري رامي بنسبيني خلال مباراة كأس إفريقيا للأمم 2021 ، على ملعب جابوما في دوالا ، في 20 يناير 2022

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