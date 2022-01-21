حصاد الكان: هزيمة كبيرة تطيح بالجزائر حامل اللقب ونسور قرطاج يتأهلون رغم الخسارة
نشرت في:
خرج المنتخب الجزائري، حامل اللقب، من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة كبيرة أمام منتخب ساحل العاج 3 - 1 في المباراة التي أقيمت في مدينة ديوالا. وكان يجب على "ثعالب الصحراء" الفوز لحجز بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي عن المجموعة الخامسة. وأعرب جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن أسفه وقال: "إنه فشل ذريع ولم نرق لمستوى المنافسة". وفي المقابل خسر المنتخب التونسي أمام غامبيا 1 - 0، لكن هذه النتيجة لم تحرمه من تأهله إلى دور ثمن النهائي، الذي ضمنه إثر فوز غينيا الاستوائية على سيراليون.