فيروس كورونا وغياب المدرب يعقدان مهمة تونس أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية

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مدرب المنتخب التونسي منذر الكبيّر سيغيب عن مباراة فريقه أمام نيجيريا القوية ضمن ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

مثقلا بغياب عشرة لاعبين، يستعد المنتخب التونسي لمواجهة صعبة ضد نيجيريا القوية الأحد ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ33 لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم بالكاميرون "رومديه أدجيا ستاديوم" في غاروا. وسيفتقد نسور قرطاج للاعبين أساسيين في الفريق على غرار وهبي الخزري وعلي معلول وغيلان الشعلالي بسبب تواصل إصابتهم بفيروس كورونا، في مباراة يغيب عنها أيضا المدرب منذر الكبير الذي جاء فحصه إيجابيا هو الآخر مع عدد من أفراد الطاقم الفني والطبي.

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تنطلق الأحد منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ33 لكأس الأمم الأفريقية في كرة القدم بالكاميرون، بلقاءي نيجيريا وتونس على ملعب "رومديه أدجيا ستاديوم" في غاروا، وبوركينا فاسو أمام الغابون على ملعب "ليمبي ستاديوم" الأحد.

ويخوض نسور قرطاج اللقاء بعد خسارتين أمام مالي وغامبيا بالنتيجة ذاتها صفر-1، فيما فاز على موريتانيا برباعية نظيفة.

وانضم مدرب المنتخب التونسي منذر الكبيّر وأربعة من طاقمه الفني إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا الجمعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكد راديو "موزاييك أف أم" التونسي أن نتائج فحوصات الكبيّر وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية، و"هو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب" أمام نيجيريا.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

طرد وإصابة بالفيروس

ولكن الكبيّر كان سيغيب في أية حال عن تلك المواجهة، إذ أنه كان قد طرد ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة الخميس.

وخاضت تونس المباراة في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أبرزهم علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.

وتميز منتخب "النسور الممتازة" باللعب الجماعي وتبادل الأدوار إذ تقاسم الأهداف الستة في دور المجموعات ستة لاعبين.

منتخب صعب المراس

وعكس منتخب "النسور الممتازة" أفضل صورة بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، حيث كان الوحيد الذي تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة محققاً 3 انتصارات على كل من مصر 1-صفر والسودان 3-1 وغينيا بيساو 2-صفر. وسجل 6 أهداف ولم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة.

وتعتبر نيجيريا، الفائزة باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، على الورق الأوفر حظا للفوز على منتخب "نسور قرطاج" الذي تعج صفوفه بالمصابين بفيروس كورونا، في حين عبر إلى الدور ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست.

وعكس منتخب "النسور الممتازة" أفضل صورة بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، حيث كان الوحيد الذي تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة محققاً 3 انتصارات على كل من مصر 1-صفر والسودان 3-1 وغينيا بيساو 2-صفر. سجل 6 أهداف ولم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة.

ويتألق في صفوف نيجيريا لاعب وسط غلاسكو رينجرز الإسكتلندي جو أريبو (25 عاماً) الذي فرض نفسه أساسياً بفضل قوته البدنية.

واعتبر الورقة الرابحة أمام مصر بعدما مرر برأسه كرة الهدف الوحيد إلى كليتشي إيهياناتشو، وبات قوة إضافية لمدربه أوغوستين إيغافوين الذي فضل إراحته في مباراته الثالثة من دور المجموعات أمام غينيا بيساو بعدما ضمنت نيجيريا تأهلها.

ويقول عنه الفرنسي-الألماني غيرنو رور المدرب السابق لنيجيريا والذي كان أول من دعاه للالتحاق بالمنتخب "إنه قادر على إقصاء لاعبين أو المراوغة، كما يعشق التسديد على المرمى".

فرانس24/ أ ف ب

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