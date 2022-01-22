تصفيات أفريقيا لمونديال قطر: مصر-السنغال والكاميرون-الجزائر في الدور الحاسم المقرر في مارس

ملعب البيت الذي تم بناؤه من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. شمال الدوحة، قطر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019.

أسفرت عملية القرعة الخاصة بالدور الحاسم من التصفيات الأفريقية لمونديال قطر 2022 لكرة القدم والتي جرت السبت في مدينة دوالا الكاميرونية عن مواجهتين بارزتين هما مصر-السنغال والكاميورون-الجزائر. أما المغرب فسيلعب أمام الكونغو الديمقراطية فيما تونس تواجه مالي. وتجمع المباراة الخامسة بين غانا ونيجيريا.

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أسفرت قرعة الملحق الأفريقي لكأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي أجريت السبت في مدينة دوالا بالكاميرون، عن ثلاث مواجهات ساخنة أي مصر-السنغال، الكاميرون-الجزائر، وغانا-نيحيريا. من جانبه، يخوض المنتخب المغربي مباراة تبدو في متناوله أمام الكونغو الديمقراطية فيما تونس تلعب ضد مالي.

مونديال قطر 2022: الكاميرون على طريق الجزائر قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆



🇩🇿 الجزائر 🆚 الكاميرون 🇨🇲#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/G91We8Fo6Y — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

ويجري الدور الحاسم ذهابا إيابا في شهر مارس/آذار المقبل.

كانت مصر أول دولة أفريقية تصل إلى كأس العالم، وذلك عام 1934 في إيطاليا. وشاركت في ثلاث نسخ لكأس العالم (1934 و 1990 و 2018).

مونديال قطر 2022: مصر-السنغال قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆



🇸🇳 السنغال 🆚 مصر 🇪🇬#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/9K7ODt517Q — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

ولعبت الجزائر في نهائيات كأس العالم أربع مرات، أعوام 1982، 1986، 2010 و2001. وأفضل إنجاز لهم كان في دور الـ16 في البرازيل 2014.

قرعة الملحق الأفريق لمونديال قطر2022. © فرانس24 عن موقع كاف

وكانت الكاميرون، التي خاضت كأس العالم سبع مرات، أول فريق أفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم في إيطاليا 1990.

مونديال قطر 2022: المغرب ضد الكونغو الديمقراطية قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆



🇲🇦 المغرب 🆚 الكونغو الديمقراطية 🇨🇩#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/cGU8b7hOI7 — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

من جانبه، كان المغرب أول فريق أفريقي يتخطى دور المجموعات عندما بلغ دور الستة عشر عام 1986. وظهر في المونديال خمس مرات، 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

مونديال قطر 2022: تونس-مالي قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 🏆



🇹🇳 تونس 🆚 مالي 🇲🇱#WorldCup | #WCQ | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/XDy0sYpNNG — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 22, 2022

أما تونس، فشاركت في المونديل خمس مرات أيضا: 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

موفد فرانس24 إلى الكاميرون، علاوة مزياني

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