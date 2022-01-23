حصاد الكان

حصاد الكان: فيروس كورونا يخلط أوراق منتخب تونس قبيل مواجهة نيجيريا المرتقبة

مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم منذر كبيير ومساعده جلال قادري يشاهدان اللاعبين خلال حصة تدريبية بملعب المنزه في تونس العاصمة 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021 © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

طغت نتائج قرعة منتخبات القارة السمراء في الدور الفاصل للوصول لمونديال قطر على أخبار مباريات كأس الأمم الأفريقية. إذ يلتقي المنتخب التونسي بمنتخب مالي في مواجهة صعبة، فيما يواجه المنتخب المصري المنتخب السنغالي ما يعني مواجهة نارية بين محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول ماني. أما المنتخب المغربي فسيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة تعتبر سهلة على الورق. وبالعودة لكأس الأمم الأفريقية، فتتجه أعين محبي الفرق العربية، إلى المنتخب التونسي الذي تعثر حظه بعد إصابات كثيرة في صفوف لاعبيه، طالت حتى مدربه وطبيب المنتخب.