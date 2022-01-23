كأس الأمم الأفريقية: بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد الفوز على الغابون بركلات الترجيح

بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الغابون بركلات الترجيح

حجزت بوركينا فاسو أول مقعد في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد الفوز على الغابون بركلات الترجيح. وانتهت المبارة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الفريقان لوقت إضافي لم يحمل جديدا.

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تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون بعد فوزه على نظيره الغابوني بركلات الترجيح بعد نهاية المبارة في وقتيها الاصلي والطبيعي بالتعادل 1-1.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وسجل برتران تراوري هدف السبق لبوركينا فاسو في الدقيقة 18 قبل أن يعادل البوركيني أداما غيرا بهدف ضد مرماه لصالح لغابون في الوقت بدل الضائع ليلتجئ الفريقان إلى حصتين إضافيتين لم تحمل جديدا.

أجهضت بوركينا فاسو مقاومة عشرة من لاعبي الغابون لتتأهل لدور ربع النهائي حيث سدد إسماعيلا أودراوجو ركلة حاسمة ليضمن أول مقعد في دور الثمانية عقب مواجهة مفعمة بالطاقة والأحداث.

منح برتران تراوري التقدم مبكرا لبوركينا فاسو لكن الغابون، رغم النقص العددي، أجبرت منافستها على خوض وقت إضافي بعد تعادلمثير في الدقيقة الأخيرة.

لكن في النهاية تحكمت بوركينا فاسو في أعصابها أثناء ركلات الترجيح 7-6 لتواصل مشوارها.

فرانس24/ رويترز

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