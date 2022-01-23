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كأس الأمم الأفريقية 2022: مدرب جزر القمر يتمنى شفاء لاعبيه المصابين بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون

مدرب منتخب جزر القمر يأمل في شفاء لاعبيه من فيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فاجأ منتخب جرز القمر الذي يشارك لأول مرة في نهائيات كاس الأمم الأفريقية، الجميع بتأهله إلى الدور ثمن النهائي على حساب أحد عمالقة الكرة الأفريقية غانا. وتواجه جزر القمر في الدور ثمن النهائي، صاحب الأرض الكاميرون محروما من عدد كبير من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لاسيما حراس المرمى، ما سيعقد مهمته في هذا اللقاء. مدرب المنتخب أمير عبدو، المصاب بدوره بفيروس كورونا، أجبر على عدم التنقل رفقة فريقه إلى ياوندي وبقي في مدينة غاروا، وأجاب عن بعد عن أسئلة موفد فرانس 24 إلى الكاميرون عثمان طايبي.