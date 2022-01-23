كأس الأمم الأفريقية 2022

المنتخب التونسي يتخطي "نسور" نيجيريا في ثمن النهائي ويتأهل للدور المقبل

تونس تواجه نيجيريا على أمل الفوز والتأهل لربع النهائي. 23 كانون الثاني/يناير 2022. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

يواجه المنتخب التونسي مساء الأحد في مدينة غاروا (شمال الكاميرون) نيجيريا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، منقوصا من عدة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا بينهم وهبي الخزري وعلي معلول وغيلان الشعلالي. ويغيب عن المباراة أيضا المدرب منذر الكبير الذي جاء فحصه إيجابيا. فهل ستكفي عزيمة وشجاعة "نسور قرطاج" لتخطي "النسور الممتازة"؟ تابعوا المواجهة مباشرة على فرانس24، عند الساعة الثامنة مساء، السابعة بتوقيت غرينتش.