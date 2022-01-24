حصاد الكان

حصاد الكان: مردود تونسي لافت أمام نيجيريا رغم الصعوبات وثقل مهمة الإطارات الطبية للمنتخبات المشاركة

النجم التونسي يوسف المساكني يحتفل بهدفه خلال المباراة ضد نيجيريا يوم 23 كانون الثاني/يناير 2022 في غاروا بالكاميرون. © أ ف ب

في حصاد الكان، نعود على مباراة تونس ونيجيريا التي تمكن "نسور قرطاج" من حسمها الأحد مند بداية الشوط الثاني وكسبوا رهانها ليمروا إلى دور ربع النهائي من المسابقة رغم صعوبات رافقت مسيرتهم طيلة دور المجموعات. ونتعرف كذلك في هذه الحلقة على جانب تحضيري هام للفرق المشاركة بالنظر إلى امتداد كأس الأمم الأفريقية على أربعة أسابيع كاملة، مما يجعل اللاعبين يواجهون نسقا ماراثونيا مجهدا، وهو ما يجعل مهمة الإطار الطبي ثقيلة للمنتخبات التي تشارك في البطولة. فريق فرانس 24 في ياوندي اطلع على طريقة عمل الإطار الطبي للمنتخب الغيني في هذا التقرير.