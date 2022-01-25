حصاد الكان

حصاد الكان: جزر القمر تحرج الكاميرون وتنهزم في ظروف استثنائية ومنتخب غامبيا يواصل مسيرته الوردية

مشجع غامبي في كأس أفريقيا في الكاميرون © فرانس 24

كاد منتخب جزر القمر أن يحدث المفاجأة وأحرج منتخب الكاميرون صاحب الأرض في مباراة كبيرة خاضها المنتخب الشاب الذي يشارك لأول مرة في الكأس الأفريقية، محروما من أبرز لاعبيه بسبب فيروس كورونا ومن حارس المرمى والمدرب. وغادر منتخب جزر القمر المسابقة مرفوع الرأس بعد هزيمته بهدف مقابل هدفين أمام الكاميرون. أما منتخب غامبيا فيواصل تحقيق نتائج باهرة بعد أن تمكن من إزاحة منتخب غينيا في الدور ثمن النهائي بهدف لصفر ليمر إلى الدور ربع النهائي في مواجهة تجمعه بالكاميرون .