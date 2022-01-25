قتلى وجرحى في تدافع أمام ملعب أوليمبي بياوندي قبل انطلاق المباراة بين الكاميرون وجزر القمر

أعلن التلفزيون الكاميروني الرسمي مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في تدافع حصل مساء الإثنين عند أحد مداخل ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي قبيل انطلاق المباراة بين منتخب البلد المضيف وجزر القمر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في كرة القدم.

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع حصل مساء الإثنين عند أحد مداخل ملعب أوليمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون قبيل انطلاق المباراة بين منتخب البلد المضيف وجزر القمر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في كرة القدم كما أكد التلفزيون الرسمي "سي آر تي في".

وقال شاهد عيان لفرانس24 إن المأساة وقعت عندما حاول مئات الأشخاص الدخول لمدرجات الملعب الواقع بحي أوليمبي بإحدى ضواحي ياوندي لحضور مباراة فريقهم أمام جزر القمر، التي انطلقت عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش) وانتهت بفوز "الأسود" 2-1.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان أنه يتابع تطورات الحادث من دون إعطاء أي حصيلة.

موفد فرانس24 إلى ياوندي علاوة مزياني

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