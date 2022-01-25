كأس الأمم الأفريقية 2022: السنغال تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوز باهت على الرأس الأخضر

قاد نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال الثلاثاء إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتسجيله الهدف الأول أمام الرأس الأخضر الذي أشهر الحكم ورقة حمراء في وجه اثنين من لاعبيه قبل أن تنتهي المباراة بهدفين نظيفين لـ"أسود التيرانغا". وستواجه السنغال في دور الثمانية المتأهل من مباراة مالي وغينيا الاستوائية التي تقام الأربعاء.

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حجز منتخب السنغال مقعدا له في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة بالكاميرون بعد تحقيقه فوزا باهتا على الرأس الأخضر 2-0 .

وحَمَل مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه منتخب "أسود التيرانغا" وصيف بطل النسخة الماضية إلى الدور ربع النهائي بتسجيله هدف السبق قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

عقم هجومي

ورغم استعادته كامل عافيته مع عودة جميع لاعبيه العشرة الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا، واصل المنتخب السنغالي المعاناة الهجومية التي كانت عنوان مشواره في دور المجموعات حيث اكتفى بفوز يتيم من هدف قاتل سجله مانيه بالذات، مقابل تعادلين سلبيين.

ولم يسجل السنغاليون هدفهم الأول في اللقاء إلا بعد اضطرار الرأس الأخضر الى إكمال اللقاء بتسعة لاعبين، قبل أن يضيف البديل أحمدو بامبا ديينغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

لكن الأهم تحقق بالنسبة للسنغاليين، وهو بلوغ ربع النهائي حيث سيتواجهون مع الفائز من مباراة الأربعاء بين مالي وغينيا الاستوائية.

ولم تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر مانيه لترك أرضية الملعب للإصابة في ضربة قد تكون مكلفة لفريق المدرب أليو سيسيه في حال لم يكن حاضرا للقاء ربع النهائي.

واستعاد السنغاليون في هذا اللقاء 10 لاعبين غابوا عن دور المجموعات لإصابتهم بفيروس كورونا، ووحده قطب دفاع كريستال بالاس الإنكليزي شيخو كوياتيه غاب عن مواجهة الرأس الأخضر بسبب الإيقاف، فيما شارك مدافع بايرن ميونيخ الألماني بونا سار بعد تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في العضلة المقربة.

وتأمل السنغال بعد حسمها مواجهتها الأولى في النهائيات القارية مع الرأس الأخضر، الذهاب حتى النهاية وتحقيق حلمها بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخها بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى منه عامي 2002 و2019، قبل أن يذهب لصالح المضيفة الحالية الكاميرون والجزائر تواليا.

وفي المقابل، انتهى حلم الرأس الأخضر في تكرار سيناريو مشاركتها الأولى عام 2013 حين بلغت ربع النهائي الذي كان في حينها الدور الإقصائي الأول وليس الثاني بما أن المنتخبات المشاركة كانت 16 مقابل 24 حالياً.

وشاركت الرأس الأخضر في النهائيات في مناسبة أخرى عام 2015 وخرجت من الدور الأول.

فرانس24/ أ ف ب

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