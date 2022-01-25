كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب في ثوب المرشح أمام مالاوي في الدور ثمن النهائي

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المغرب يسعى للفوز على مالاوي وبلوغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022
المغرب يسعى للفوز على مالاوي وبلوغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند
نص: علاوة مزياني
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يخوض المنتخب المغربي الثلاثاء الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم المقامة بالكاميرون أمام مالاوي وهو عازم على تخطي منافسه لأجل طي صفحة الإخفاق المدوي الذي سجله في النسخة السابقة بمصر، عندما خرج في الدور 16 أمام بنين بركلات الترجيح. وفي حال فوز "أسود الأطلس" على منتخب "الشعلة" سيترشحون لمواجهة مصر أو ساحل العاج في ربع النهائي. تابعوا المباراة مباشرة على فرانس24 ابتداء من الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش).

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مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب في ثوب المرشح أمام مالاوي

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