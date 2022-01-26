حصاد الكان

حصاد الكان: حكيمي يعبر بالمغرب إلى ربع النهائي والسنغال تتخطى عقبة الرأس الأخضر بشق الأنفس

المدافع المغربي أشرف حكيمي بعد إحرازه هدف الفوز أمام منتخب مالاوي. 25 كانون الثاني/يناير 2022 في ياوندي بالكاميرون. © أ ف ب

تميزت مباريات ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون بالكثير من المفاجآت من المنتخبات المغمورة التي كادت تقصي عمالقة الكرة الأفريقية، فبعد أن أحرج منتخب جزر القمر الشاب نظيره الكاميروني منظم البطولة، جاء دور منتخب الرأس الأخضر أمام السنغال بنجومها المحترفين في كبرى بطولات الدوري الأوروبي، ولولا طرد لاعبين من فريقها لما استطاع ساديو ماني ورفاقه تخطي هذه العقبة. وفي المباراة الثانية واصل منتخب المغرب انتصاراته بفوزه على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف، ورغم افتتاح مالاوي التهديف مبكرًا استعاد منتخب "أسود الأطلس" توازنه بفضل لاعبه النصيري ثم يأتي أشرف حكيمي بضرباته الثابتة المتميزة ليضع فريقه في زمرة المتأهلين لربع النهائي.