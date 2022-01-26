كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر: مصر وساحل العاج إلى وقت التمديد بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل 0-0

مباراة حاسمة لمنتخب مصر أمام ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية 2022. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

نص: علاوة مزياني 1 دقائق

تلعب مصر الأربعاء مباراة عنوانها انتزاع بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم، وذلك أمام منافس قوي اسمه ساحل العاج يريد تخطي "الفراعنة" وتجريدهم من حق مواجهة المغرب في الدور المقبل. يجري اللقاء بملعب جابوما في دوالا ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش) ويمكنكم متابعته مباشرة على موقع فرانس24.