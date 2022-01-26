مباشر: مصر وساحل العاج إلى وقت التمديد بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل 0-0
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تلعب مصر الأربعاء مباراة عنوانها انتزاع بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم، وذلك أمام منافس قوي اسمه ساحل العاج يريد تخطي "الفراعنة" وتجريدهم من حق مواجهة المغرب في الدور المقبل. يجري اللقاء بملعب جابوما في دوالا ابتداء من الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش) ويمكنكم متابعته مباشرة على موقع فرانس24.
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مباشر: مصر بقيادة محمد صلاح تعلن عزمها على تخطي ساحل العاج والترشح لمواجهة المغرب في ربع النهائي
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