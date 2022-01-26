مصر تفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4 لتواجه المغرب في الدور ربع النهائي

فازت مصر مساء الأربعاء على ساحل العاج بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة ووقت التمديد بالتعادل السلبي، لتنتزع بطاقة المرور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 حيث ستواجه المغرب الأحد المقبل بياوندي.

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كانت الإثارة على أشدها بين منتخب مصر وساحل العاج بثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم عندما تعادل الفريقان سلبا مساء الأربعاء في دوالا الكاميرونية، لكن الكلمة الأخيرة عادت لزملاء محمد صلاح الذين فازوا بركلات الترجيح 5-4 وترشحوا لمواجهة المغرب الأربعاء المقبل بالعاصمة ياوندي.

وانتهى الوقت الرسمي بالتعادل 0-0 ليحتكم الخصمان لوقت التمديد (ثلاثون دقيقة من شوطين) لكنهما فشلا في حسم التأهل لغاية ركلات الترجيح.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وخلافا لدور المجموعات، قدمت مصر مردودا رفيعا جدا ارتقت به لسمعتها قاريا، وتغلبت على منافستها في غالب فترات اللقاء لكن من دون هز شباك الحارس بادرا علي.

دخلت مصر المباراة بنفس التشكيلة الأساسية التي لعبت بها أمام السودان في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات، مع محمد الشناوي في المرمى، عمر كمال ومحمد عبد الفتوح وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم في الدفاع، عمر السولية وحمدي فتحي ومحمد النني في خط السوط، عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح في الهجوم.

فرحة الجمهور المصري بتأهل فريقهم لربع النهائي. 26 يناير/كانون الثاني 2022. © بيار روني-فورمس/ فرانس ميديا موند

أما تشكيلة ساح العاج فشهدت تغييرا واحدا مقارنة بالتشكيلة الأساسية أمام الجزائر وهي عودة المدافع إيريك باييه المتعافي من الإصابة إلى مكانه خلفا لكواكو كوسونو. وضمت القائمة ثلاثة مهاجمين هم ماكس آلان غراديل ونيكولا بيبي لاعب أرسنال الإنكليزي وهالر مهاجم أجاكس أمستردام.

وقد فازت مصر على ساحل العاج في السابق بعدة مناسبات، لكن المدرب كارلوس كيروش شدد عشية المواجهة بين الفريقين بثمن نهائي المنافسة القارية على أن الحاضر هو الأهم.

أعلنت ساحل العاج عن نيتها الهجومية منذ انطلاق المباراة، وجاءت أول فرصة لصالحها في الدقيقة الثالثة بتسديدة كيسييه لكن الكرة خرجت من دون خطر على مرمى الشناوي، ثم تلتها هجمة ثانية لدى توغل إبراهيم سانغاري في الدفاع قبل أن يتدخل مرموش ويعترض عليه ويحصل على ضربة مرمى.

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انتظرت مصر الدقيقة 17 لتهديد مرمى الحارس بادرا علي، عن طريق مرموش الذي خطف الكرة من دفاع ساحل العاج قبل أن يسدد صوب المرمى لتنوب العارضة عن زملاء القائد سيرج أوريه. ولم يمر وقت طويل حتى قام المصريون بهجمة جماعية جميلة انتهت بتمريرة مصطفى لصلاح، فاقترب نجم ليفربول من تسجيل الهدف الأول بتسديدة قوية حولها الحارس لضربة ركنية.

واستمرت مصر في استغلال هفوات الإفواريين وقامت بهجمة سريعة مضادة في الدقيقة 26 عن طريق عبد الفتوح الذي مرر كرة عرضية لعمر كمال لكن تسديدة الظهير الأيمن كانت ضعيفة ورصدها الحارس بسهولة.

واصل منتخب "الفراعنة" نهجهم الهجومي الجميل فيما استمر التهديد على مرمى ساحل العاج، مرة من مصطفى ومرة من مرموش ومرة أخرى من حجازي.

لكن ساحل العاج تحركت في الدقيقة 38 وشنت هجمة خطرة، فكاد سانغاري أن يسجل في مرمى الشناوي لكن حارس الأهلي تدخل بنجاح وأبعد الخطر عن منطقته.

وبدأت المرحلة الثانية على نفس الوتيرة، مع هجمات متتالية لمصر أولها من صلاح الذي تخلص من المدافع الأيسر كونان ومرر كرة عرضية لعمرو السولية لكن الأخير ورغم انفراده بالحارس سدد فوق المرمى.

محمد صلاح يحتفي بتأهل مصر لربع النهائي © بيار روني-فورمس/ فرانس ميديا موند

واستمرت الهجمات على مرمى ساحل العاج لكن لا صلاح ولا مرموش ولا مصطفى تمكنوا من تحويلها لهدف التقدم. وبالتالي كاد هالر يغالط الحارس الشناوي برأسية قوية حولها حارس مصر لضربة ركنية.

ورد المصريون بالدقيقة 73 عندما اخترق البديل تريزيغه، الذي دخل في مكان مرموش، دفاع ساحل العاج وسدد خارج المرمى. واضطر كارلوس كيروش لاستبدال حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة بأحمد سيد في الدقيقة 85. وخرج الشناوي بعد دقيقة من ذلك بسبب تعرضه للإصابة، فحل البديل عبدو في مكانه.

وانتهى الوقت الرسمي من دون أن تثمر جهود مصر، ليلجأ الفريقان إلى وقت التمديد. وما أن بدأت المرحلة الأولى حتى اقترب تريزيغه ثم البديل شريف من هز شباك بادرا لكن الكرة مرت في كلتا المرتين فوق المرمى.

وعندما تجرأت ساحل العاج على خلق فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 105، تألق الحارس المصري وتصدى لتسديدة سانغاري القوية والتي كانت لتسكن الزاوية اليسرى من المرمى.

في الأخير، احتكم الفريقان لركلات الترجيح وحسمت مصر الفوز والتأهل 5-4، وسجل نجمها محمد صلاح هدف الفوز ليقفز الجميع فرحا.

موفد فرانس24 إلى دوالا علاوة مزياني

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