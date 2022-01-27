حصاد الكان

حصاد الكان: مصر بقيادة محمد صلاح تقهر "أفيال" ساحل العاج وتضرب موعدا مع المغرب في ربع النهائي

محمد صلاح يحتفي بتأهل مصر لربع النهائي © بيار روني-فورمس/ فرانس ميديا موند

قدمت مصر الأربعاء في مدينة دوالا، وبقيادة نجمها محمد صلاح، مردودا رفيعا وأداء مميزا في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون لتقهر "أفيال" ساحل العاج بركلات الترجيح وتتأهل للدور ربع النهائي حيث ستواجه المغرب الأحد في ياوندي (الساعة الرابعة بعد الظهر، الثالثة توقيت غرينيتش). وتأهلت أيضا غينيا الاستوائية بركلات الترجيح أمام مالي لتكتمل بذلك مباريات الدور المقبل. وتواجه تونس من جهتها بوركينا فاسو السبت في غاروا عند الساعة الثامنة مساء (السابعة ت غ).