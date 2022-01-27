خسارة مخيبة لمنتخب مالي أمام غينيا الاستوائية بركلات الترجيح في ثمن النهائي

صورة من اللقاء بين مالي وغينيا الاستوائية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية. 26 يناير/كانون الثاني 2022.

بعد خروج الجزائر ونيجيريا وساحل العاج، ودع منتخب مالي بدوره بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بعد خسارته مساء الأربعاء أمام غينيا الاستوائية في ثمن النهائي بركلات الترجيح 6-5 بمدينة ليمبي (جنوب غرب الكاميرون). ويلتقي منتخب "الرعد الوطني" في ربع النهائي مع السنغال.

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كان منتخب مالي ضمن أبرز الفرق التي رشحها المتتبعون للعب الأدوار الأولى في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالكاميرون نظرا للوجه القوي الذي ظهر به أمام تونس (1-صفر) وغامبيا (1-1) وموريتانيا (2-صفر).

لكن "النسور"، الذين احتلوا المركز الثالث في نسختي 2012 لدى ضيافة غينيا الاستوائية البطولة القارية مع الغابون و2013 بجنوب أفريقيا، سقطوا مساء الأربعاء وودعوا المنافسة إثر خسارتهم من الغينيين الاستوائيين بركلات الترجيح 6-5 بعد أن تعادل الفريقان سلبا في الوقت الأصلي للمباراة وفي وقت التمديد، بمدينة ليمبي.

ورغم سيطرتهم على غالب فترات المباراة، إلا أن الماليون عجزوا عن تحويل الفرص العديدة التي صنعوها إلى أهداف، فيما صمد منتخب "الرعد الوطني" أمام العاصفة منتظرا ركلات الترجيح. وبالتالي نجحوا في خطتهم ليترشحوا لربع النهائي حيث سيواجهون السنغال الأحد على ملعب أحمدو أهيجو في العاصمة ياوندي.

وتدين غينيا الاستوائية بتأهلها إلى الحارس خيسوس أووونو الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين لماساديو حيدارا وفالاي ساكو سدد هاماري تراوريه فوق العارضة.

واحتفل لاعبوها بالفوز والتأهل طويلا في الملعب وشاركهم الفرحة بعض مشجعين الذي حضروا المباراة معززين بالجمهور المحلي، علما أن عاصمة هذا البلد الصغير الواقع على الساحل الأطلسي لأفريقيا الوسطى، مالابو، هي على بعد نصف الساعة جوا من دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها منتخب "الرعد الوطني" الدور ربع النهائي في ثالث مشاركات، بعد 2012 و2015 عندما استضافت كأس الأمم بدلا من المغرب وأنهتها في المركز الرابع.

موفد فرانس24 إلى الكاميرون علاوة مزياني

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