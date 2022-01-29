"أسود" الكاميرون تفوز على "عقارب" غامبيا 2-صفر وتحرز بطاقة التأهل لنصف النهائي

بات منتخب الكاميرون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم إثر فوزه على غامبيا بنتيجة 2-صفر ظهر السبت على ملعب جابوما في مدينة دوالا. وسجل الأهداف كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين 50 و57. وتواجه "الأسود" في الدور المقبل الفائز من مباراة مصر-المغرب التي تجري الأحد في ياوندي.

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في مباراة سارت باتجاه واحد، ضمن منتخب الكاميرون المضيف لكأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم حضوره في دور الأربعة إثر فوزه السهل على غامبيا ظهر السبت في دوالا بنتيجة 2-صفر من تسجيل مهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين 50 و57.

وأمام جمهوره الذي قدر عدده 49 ألف مشجع بمدرجات ملعب جابوما، أحكمت "الأسود غير المروضة" سيطرتها على "عقارب" غامبيا التي فضلت خيار الدفاع منذ البداية. ونجحت في خطتها خلال 45 دقيقة، رغم زملاء القائد فانسان أبوبكر اقتربوا مرات عديدة من هز شباك غاي إلا انهم أخفقوا بسبب نقص التركيز تارة أو التسرع تارة أخرى فيما تصدى حارس غامبيا لبعض الفرص.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وجاءت أولى هذه الفرص في الدقيقة 14 عندما مرر الظهير الأيمن نغامالو لأبوبكر ليحاول الأخير من تسجيل الهدف الأول بالكعب لكن المدافع غوميس كان اعترض الكرة لتخرج خارج المرمى.

وفي الدقيقة 29، سدد فاي من عشرين مترا لتمر الكرة على بعد سنتميترات من مرمى غاي، ليهتز الملعب ويهتف الجمهور باسم "أسوده" التي كشرت عن أنيابها معلنة جهوزيتها لابتلاع "العقارب". وكان "جابوما" يتفجر عند تلقى أبوبكر تمريرة على طبق من ذهب من زميله غوي ليسدد رأسية قوية تصدى لها غاي ببراعة.

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دخل الفريقان لغرفة تبديل الملابس بنتيجة التعادل السلبي، ليعودا إلى أرض الملعب بعد مرور 15 دقيقة لينطلق مهرجان الكاميرون التي راحت تشدد الخناق على دفاع غامبيا وتحاصر مرماها فيما بدت نية "العقارب" غير متغيرة أي موجهة نحو الدفاع فالدفاع ثم الدفاع. ونست أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم.

مناصرو الكاميرون بمنطقة المشجعين في ياوندي خلال المباراة أمام غامبيا. 29 يناير/كانون الثاني 2022. © علاوة مزياني

وبالتالي، أثمرت جهود منتخب البلد المضيف لكأس الأمم 2022 في الدقيقة الخمسين برأسية محكمة من كارل إيتو إيكامبي بعد تمريرة من نغامالو ليسكن الكرة في الزاوية اليمنى لحارس غامبيا. واستمرت السيطرة الكاميرونية لتأتي بهدف ثان في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق نفس اللاعب، وهذه المرة بعد تمريرة عرضية من زميله أونغلا من الجهة اليسرى ليهز الشباك بقدمه اليمنى.

وعجزت غامبيا عن الرد احتواء منافسها، وكادت تتلقى هدفا ثالثا في الدقيقة 87 عن طريق أبوبكر مستغلا خروج الحارس من مرماه لكن الكرة مرت فوق الإطار. وفازت الكاميرون لنصف النهائي حيث ستواجه الفائز من المباراة العربية الخالصة بين مصر والمغرب والتي تجري بعد ظهر الأحد في ياوندي.

موفد فرانس24 إلى الكاميرون علاوة مزياني

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