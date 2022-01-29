كأس الأمم الأفريقية 2022: وزير الرياضة الكاميروني يرجع حادثة التدافع الدامية لقرار "متهور" بفتح بوابة الملعب

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" ستاديوم، قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي الاثنين.

أرجع وزير الرياضة الكاميروني الجمعة حادثة التدافع الدامية التي أوقعت ثمانية قتلى على الأقل في ملعب "ليمبي" لقرار "متهور" من قوات الأمن بفتح البوابة. كما أقر الوزير في الوقت ذاته وخلال مؤتمر صحافي، بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف".

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أوضح وزير الرياضة الكاميروني الجمعة أن قرارا "متهورا" من قوات الأمن بفتح بوابة ملعب "ليمبي" في العاصمة ياوندي أدى إلى حادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص الاثنين، ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وخلال مؤتمر صحافي، قال نارسيس مويل كومبي إن المدخل الجنوبي "أُغلق مؤقتا من قبل قوات الأمن لمواجهة تدفق المشجعين بينما كانت البوابات الأخرى مفتوحة".

وأضاف "(لكن) في مواجهة الضغط وهذا الاجتياح من المد البشري، شرعت العناصر الأمنية بطريقة متهورة إلى فتح بوابة المدخل الجنوبي، مما تسبب في التدافع الكبير" الذي أدى إلى الموت "المأساوي" لثمانية أشخاص.

كما أقر الوزير بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف"، لكنه ألقى باللوم أيضا على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة، لتبرير هذا التدفق.

ويذكر أن ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، لقوا حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، ما دفع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الثلاثاء إلى مطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة ونقل مباراة مقررة في ربع النهائي يوم الأحد إلى الملعب الآخر في العاصمة "أحمدو أهيدجو".

كما أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الهيئة القارية أن اتحاده لن يسمح بلعب مباريات أخرى في الملعب إذا لم تقدم السلطات الكاميرونية تقريرا بشأن التحقيق قبل يوم الجمعة.

وسبق لموتسيبي أن أشار الثلاثاء إلى أن التدافع مرتبط بإغلاق إحدى بوابات الاستاد. واعتبر أن ما حصل "لا يمكن تفسيره"، مضيفا "لو كان هذا الباب مفتوحا كما كان ينبغي، لما واجهتنا المشكلة التي نعانيها الآن، هذه الخسائر في الأرواح. من أغلق هذا الباب؟ من المسؤول عن هذا الباب؟" قال أمام الصحافة.

فرانس24/ أ ف ب

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