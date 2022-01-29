كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر: هل ستحلق "نسور قرطاج" فوق "خيول" بوركينا فاسو لبلوغ نصف النهائي؟

تونس أمام بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

تلعب تونس أمام بوركينا فاسو لأجل بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية تواليا بعد نسخة 2019 في مصر، وهي أمام مهمة فك عقدة "الخيول" التي فازت عليها مرتين سابقا وفي ربع النهائي. تجري المباراة بمدينة غاروا (شمال الكاميرون) عند الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش)، ويمكنكم متابعتها مباشرة على فرانس24.