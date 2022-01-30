كأس الأمم الأفريقية: الاتحاد القاري يرفع الحظر على ملعب أوليمبي بعد حادثة التدافع الدامية

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سيستضيف ملعب أوليمبي في ياوندي المواجهة النهائية لكأس أمم إفريقيا بعد رفع قرار التعليق الناتج عن حادثة التدافع التي ادت الى مقتل ثمانية اشخاص وجرح 38 آخرين

بعد حصوله على "ضمانات أمنية" إثر حادثة تدافع أودت بحياة ثمانية أشخاص في أحد مداخل الملعب، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد رفع الحظر على ملعب أوليمبي في ياوندي ليستضيف مباراة في نصف نهائي والمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.

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رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد تعليقه إقامة المباريات على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي الذي شهد وفاة ثمانية أشخاص في حادثة التدافع في 24 كانون الثاني/يناير ما يعني إقامة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية على الملعب.

وفي ضوء قرار "الكاف"، سيتسنى للمباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي المقرر إجراؤها في 3 شباط/فبراير ان تقام بشكل طبيعي، فضلا عن المواجهة النهائية في 6 شباط/فبراير.

إجراءات أمنية إضافية

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان "بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، وافقت اللجنة المنظمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجماع على رفع التعليق المفروض على استاد أوليمبي".

وأضاف "بعدما عززت اللجنة المنظمة المحلية وحكومة الكاميرون من الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، فإن كاف واثق من أن سلامة وأمن المتفرجين والزوار سيكونان مضمونين".

ووقعت الكارثة قبل مباراة دور الـ 16 يوم الإثنين الماضي بين الكاميرون المضيفة وجزر القمر عندما وقع المشجعون عند بوابة المدخل الجنوبي للملعب اثر عملية تدافع.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون.

وسيحتضن ملعب أوليمبي المواجهة المرتقبة في دور الاربعة بين الكاميرون ومصر، على تقام المواجهة الاخرى من الدور نفسه على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي أيضا في 2 شباط/فبراير.

فرانس24/ أ ف ب

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