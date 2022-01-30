نادال يتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس وينفرد بالرقم القياسي لألقاب البطولات الأربع الكبرى

نجح الإسباني رافايل نادال في إحراز اللقب الـ21 في مسيرته ضمن البطولات الكبرى بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

بعد أشهر قليلة من الخوف من انتهاء مسيرته بسبب الإصابة، توج الإسباني رفايال نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأحد بعد فوزه في نهائي مثير على الروسي دانييل ميدفيديف. وانتفض نادال بعد خسارة أول مجموعتين ليفوز بثلاث مجموعات متتالية ويحطم الرقم القياسي في التتويج البطولات الأربع الكبرى ويصل إلى اللقب الحادي والعشرين.

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تغلب الإسباني رفايال نادال على منافسه دانييل ميدفيديف في نهائي مثير لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأحد، حيث انتفض بعد خسارة أول مجموعتين، ليصل إلى لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى بعد أشهر قليلة من الخوف من انتهاء مسيرته بسبب الإصابة.

ومع ترحيل نوفاك جوكوفيتش من أستراليا في بداية البطولة، ومعاناة روجر فيدرر من إصابة في الركبة، أصبح الأسطورة الإسباني يتقدم بلقب واحد في الصراع بين "الثلاثة الكبار" عقب الانتصار 2-6 و6-7 و6-4 و6-4 و7-5 في نهائي ممتع في ملعب رود ليفر.

وقال نادال عقب الانتصار "كانت واحدة من أكثر المباريات المفعمة بالمشاعر في مسيرتي بالتنس". وأضاف "حتى أكون أمينا، فمنذ شهر ونصف الشهر لم أكن أعرف إن كان بوسعي العودة إلى البطولات ولعب التنس مجددا، واليوم وأمامكم جميعا وبالإمساك بهذه الكأس... لا أحد يعرف حقا كيف قاتلت هنا".

تشجيع كبير

وحظي نادال بدعم هائل من المشجعين، وقدم أحد أفضل مبارياته ليحرم ميدفيديف من اللقب مرة أخرى وبعد أقل من ثلاث سنوات من التفوق على اللاعب الروسي في خمس مجموعات بنهائي أمريكا المفتوحة 2019.

وفي مباراة مثيرة على مدار خمس ساعات و24 دقيقة، كان نادال يحتاج إلى نقطتين لحصد اللقب، لكنه خسر إرساله بعدما تقدم 5-4 في المجموعة الأخيرة. لكن نادال استعاد قوته وكسر إرسال ميدفيديف، ثم فاز بالشوط الأخير دون خسارة أي نقطة لتنتهي المعركة.

وألقى نادال مضربه وأمسك برأسه بقوة ثم ضرب كرة التنس بعيدا واحتفل بصخب داخل الملعب. وجاء الانتصار على عكس المنطق والمتوقع، حيث حقق اللاعب البالغ عمره 35 عاما فوزه الأول في مباراة من خمس مجموعات بعد خسارة أول مجموعتين في 15 عاما، ومنذ انتصاره على ميخائيل يوجني في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون عام 2007.

وبعد الخسارة في النهائي أربع مرات في 2012 و2014 و2017 و2019، وصل نادال أخيرا إلى لقبه الثاني في ملبورن بارك، وبعد 12 عاما من انتصاره على فيدرر في نهائي 2009.

روح قتالية

وبعد تلاشي الكثير من ملامح المواجهات الثنائية بين نادال وفيدرر، بقيت الروح القتالية حاضرة وكانت العنصر الحاسم في نجاح اللاعب الإسباني في التعافي من الإصابات. وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون الماضية بسبب الإرهاق ثم ابتعد عن أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في القدم، وكان على وشك الاعتزال قرب نهاية 2021، لكنه كان سعيدا لمجرد المشاركة في ملبورن هذا العام.

نجح نادال في خوض سبع مباريات قوية ليصبح رابع رجل يحرز لقبين على الأقل في كل مسابقة من البطولات الأربع الكبرى بعدما فعلها جوكوفيتش ورود ليفر وروي إيمرسون.

وبعد الخسارة أمام جوكوفيتش في نهائي أستراليا العام الماضي، فإن ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة خسر ثلاث مرات من آخر أربع مباريات نهائية خاضها بالبطولات الكبرى. وقال ميدفيديف "من الصعب الحديث بعد خمس ساعات و30 دقيقة من اللعب وبعد الهزيمة. ما فعلته (يا نادال) اليوم كان مذهلا".

فرانس24/ رويترز

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