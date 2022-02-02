بعد انتقاله لبريست الفرنسي... الدولي الجزائري يوسف بلايلي يؤكد أنه "لا يخشى الضغوطات"

مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي خلال مؤتمر صحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام عقب انتقاله إلى صفوف بريست الفرنسي في الثاني من شباط/فبراير 2022.

قرر الدولي الجزائري يوسف بلايلي "المجئ إلى أوروبا لكي يطور مستواه"، وفق ما أعلنه الأربعاء في مؤتمر صحفي عقد على خلفية انتقاله إلى نادي بريست الفرنسي قادما من نادي قطر القطري الذي فسخ عقده معه بالتراضي. وأشار بلايلي، الذي أبلى البلاء الحسن مع "محاربي الصحراء"، إلى أنه "لا يخشى الضغوطات التي سبق أن عايشها في صفوف منتخب الجزائر".

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علق الدولي الجزائري يوسف بلايلي الأربعاء على انتقاله إلى نادي بريست الفرنسي بالقول: "قررت المجيء إلى أوروبا لكي أطور مستواي. لا أخشى من الضغوطات، فأنا عايشتها في صفوف منتخب الجزائر"، مشيدا بالترحيب الذي لقيه من زملائه الجدد.

وأضاف الجناح الجزئري في مؤتمر صحفي: "في صفوف بريست، إن شاء الله سألعب من أجل تسجيل الأهداف وسأبذل قصارى جهدي للمجموعة وأنصار النادي"، والتهديف ليس بأمر غريب عنه، حيث عرف سواء في صفوف المنتخب الجزائري أو الأندية التي لعبها، كان آخرها نادي قطر القطري، باللاعب الذ يعرف كيف يهز الشباك.

وأوضح بلايلي، الذي سيبلغ الثلاثين من عمره في آذار/مارس المقبل، أن الدوري الفرنسي "بطولة بدنية"، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من إظهار قيمته خلال فترة وجيزة قضاها في صفوف أنجيه (أيلول/سبتمبر 2017-2018).

وساهم بلايلي بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019 وسجل هدفين، كما أحرز مع "محاربي الصحراء" كأس العرب التي أقيمت آواخر العام الماضي في قطر، حيث سجل هدفين وحصل على ركلتي جزاء وقام بتمريرة حاسمة.

وقال المدير الرياضي في بريست غريغوري لورنزي: "نعرف يوسف وكل ما قام به في صفوف منتخب الجزائر. كان أحد الأولويات بالنسبة إلينا في المركز الذي يشغله. لم نتكلم عنه في العلن وعملنا بسرية مطلقة للحصول على خدماته". ويحتل بريست المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي.

فرانس24/ أ ف ب

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