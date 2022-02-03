كأس الأمم الأفريقية 2022: المغرب ومصر يستأنفان قرار العقوبات ضدهما على خلفية الاشتباكات في ممر غرف الملابس

أحرز محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، 30 كانون الثاني/يناير 2022.

ذكرت وسائل إعلام في كل من المغرب ومصر أن البلدين استأنفا قرار العقوبات، التي فرضها عليهما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأربعاء، على خلفية الاشتباكات التي شهدها ممر مستودع الملابس عقب المقابلة التي جمعت بين البلدين في الدور ربع النهائي في الكاميرون ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بتأهل الفراعنة.

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استأنف كل من المغرب ومصر العقوبات التي فرضها عليهما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حسب وسائل إعلام في البلدين، على خلفية الأحداث التي شهدها ممر مستودع الملابس بعد المقابلة التي جمعت بين الطرفين في الدور ربع النهائي وفاز فيها الفراعنة بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت الأربعاء عن عقوبات ضد الاتحادين المصري والمغربي بعد الاشتباكات التي وقعت بين عناصرهما، بالإضافة إلى تغريم "الفراعنة" لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام.

واشتبك لاعبو المنتخبين وبعض المسؤولين من الطرفين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي عقب نهاية مباراتهما في ربع نهائي البطولة القارية الأحد، والتي انتهت بفوز مصر 2-1.

وغرم "كاف" كل من الاتحادين المصري والمغربي 10 آلاف دولار ووجه إنذارا إلى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بسبب سلوكه على مقاعد البدلاء.

كما أعلن الاتحاد القاري عن إيقاف مروان داوود لاعب مصر مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار، إيقاف الجنوب أفريقي روجيه باولو، مساعد كيروش، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا لاعبَي المغرب مباراتين.

وفي سياق آخر، غرم "كاف" أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم 100 ألف دولار، مع إيقاف سداد 50 ألف دولار منها، لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام بسبب غياب كيروش وقائد المنتخب محمد صلاح عن المؤتمر الصحافي قبل لقاء المغرب.

ومنحت الهيئة القارية مهلة مدتها 60 يوما للاتحاد المصري لكرة القدم لتسديد الغرامة. وعلق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، على العقوبات معلنا "سنقدم احتجاجا على العقوبات الصادرة من الكاف ضد المنتخب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "نحترم الجميع، ولكن كيف يعاقب مدرب على شيء خارج قدراته، كيروش كان غير قادر على الوصول للمؤتمر الصحافي".

فرانس24/ أ ف ب

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