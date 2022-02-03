مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: مصر والكاميرون إلى وقت التمديد بعد نهاية الوقت الأصلي 0-0
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يتطلع منتخب مصر لكرة القدم إلى الإطاحة بنظيره الكاميروني عندما يتقابل الفريقان مساء الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي. فهل ستتحقق طموحات محمد صلاح وزملائه أمام "الأسود" بقيادة الهداف فانسان أبوبكر؟ تابعوا المباراة مباشرة عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).
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مباشر: مصر أمام مهمة الإطاحة بـ "أسود" الكاميرون وبلوغ الدور النهائي لمواجهة السنغال
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