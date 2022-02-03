كأس الأمم الأفريقية 2022

مباشر-كأس الأمم الأفريقية 2022: مصر والكاميرون إلى وقت التمديد بعد نهاية الوقت الأصلي 0-0

القمة بين مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 تعد بالإثارة. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

يتطلع منتخب مصر لكرة القدم إلى الإطاحة بنظيره الكاميروني عندما يتقابل الفريقان مساء الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 لكرة القدم على ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي. فهل ستتحقق طموحات محمد صلاح وزملائه أمام "الأسود" بقيادة الهداف فانسان أبوبكر؟ تابعوا المباراة مباشرة عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).