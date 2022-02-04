كأس الأمم الأفريقية 2022: المنتخب المصري يطلب تأجيل مباراة النهائي أمام السنغال يوما إضافيا

© شارلي تريبالو - أ ف ب

محمد صلاح (يسار) وزميله محمد النني (الثاني من اليسار) والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش (وسط) خلال تمارين المنتخب المصري، ياوندي في 1 شباط/فبراير 2022.

قبل نحو يومين من النهائي، طلب المنتخب المصري من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الخميس إقامة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية من الأحد إلى الاثنين. وأوضح مساعد مدرب المنتخب المصري ضياء السيد خلال مؤتمر صحافي أن "السنغال استفادت من يوم راحة إضافي، آمل أنه كما تم تقديم مباراة المركز الثالث (من الأحد إلى السبت) أن نلعب يوم الاثنين".

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دعا المنتخب المصري لكرة القدم الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) الخميس، لتأجيل المباراة النهائية لكأس لكأس الأمم الأفريقية من الأحد إلى الاثنين، وذلك لأن منتخب السنغال الذي تأهل الأربعاء سيكون مستفيدا من يوم راحة إضافي.

وصرح مساعد مدرب المنتخب المصري ضياء السيد في المؤتمر الصحافي عقب فوز "الفراعنة" على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، قائلا "أطلب من الكاف إقامة المباراة النهائية يوم الاثنين".

وتابع السيد الذي حضر المؤتمر بدلا من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي طرد في المباراة "السنغال استفادت من يوم راحة إضافي، آمل أنه كما تم تقديم مباراة المركز الثالث (من الأحد إلى السبت) أن نلعب يوم الاثنين".

وتعتبر هذه المباراة الثالثة تواليا التي تلجأ فيها مصر إلى شوطين إضافيين في النسخة الحالية، بعدما شقت طريقها بصعوبة إلى دور الأربعة إثر اصطدامها بمواجهات صعبة في الأدوار الإقصائية، بدءا بالفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح ومن ثم المغرب 2-1 بعد التمديد.

من جانبها بلغت السنغال المباراة النهائية الأربعاء بفوزها على بوركينا فاسو (3-1)، فيما أقصت مصر أصحاب الأرض الخميس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نسخة العام 2019، أقيمت مباراتا نصف النهائي في اليوم نفسه. وفي العام 2017، استفادت مصر من يوم راحة إضافي أكثر من الكاميرون لكنها على الرغم من ذلك خسرت المباراة النهائية (2-1).

فرانس24 أ ف ب

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