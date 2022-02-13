الدوري الفرنسي: ستراسبورغ يعزز مركزه الرابع وموناكو يفرط بالمقعد الاوروبي

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لاعبو ستراسبورغ يحتفلون بفوزهم على أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 13 شباط/فبراير 2022

فاز نادي ستراسبورغ على أنجيه الأحد بـ1-صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين ليعزز بذلك مركزه الرابع في الدوري الفرنسي. فيما فرط موناكو في فرصة انتزاع مركز مؤهل إلى المسابقات الأوروبية، بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لوريان السابع عشر صفر-صفر.

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عزز ستراسبورغ مركزه الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم مضيقًا الخناق على نيس الثالث، بفوزه الأحد 1-صفر على مضيفه أنجيه ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، فيما فرط موناكو بالتقدم إلى مركز أوروبي بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لوريان.

وأفاد ستراسبورغ على أكمل وجه من خسارة نيس أمام ليون السبت ليقلص الفارق الى نقطة واحدة مع المركز المؤهل الى خوض الادوار التأهيلية لدوري أبطال أوروبا، إذ يضمن صاحبا المركزين الاولين فقط بلوغ البطولة القارية مباشرة.

ويدين ستراسبورغ بفوزه الثاني تواليًا في الدوري - مقابل خسارتين تواليًا لنيس - الى كيفن غاميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

وبات في رصيد النادي الواقع في شمال شرق فرنسا 41 نقطة مقابل 42 لنيس و43 لمرسيليا الثاني الذي بإمكانه الابتعاد عنهما في حال فوزه لاحقًا على مضيفه ميتز.

وقال جوليان ستفيان مدرب ستراسبورغ "إنه انتصار للفريق، للذكاء في الدفاع وللهدوء. كانت هناك بعض اللحظات الصعبة التي تمكنا من تجاوزها بنضج".

وتابع "عرفنا كيف نكون واقعيين، هذا جيد. لم تكن لدينا فرصة كبيرة لتسجيل الهدف الثاني، لكننا لم نعان أيضًا. سيطرنا على المباراة بشكل جيد".

موناكو يفرط

وفرط موناكو في فرصة انتزاع مركز مؤهل الى المسابقات الأوروبية، بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه لوريان السابع عشر صفر-صفر. وفشل فريق الإمارة في استغلال خسارة رين الخامس أمام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة من أجل التقدم أمامه بفارق نقطتين.

واكتفى موناكو بنقطة واحدة أبقته في المركز السادس بفارق الاهداف خلف رين وبالفارق ذاته امام ليون.

في المقابل، فك لوريان شراكة المركز السابع عشر مع متز بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة مقابل 20 نقطة للأخير.

وعاد نانت إلى سكة الانتصارات بفوزه 1-صفر على ضيفه رينس الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 14 بعد طرد المغربي يونس عبد الحميد، رافعًا رصيده الى 35 نقطة في المركز التاسع بفضل هدف النيجيري موزيس سايمون، فيما عاد رينس الى الهزائم بعد أن اكتسح بوردو بخماسية نظيفة في المرحلة السابقة.

وحقق سانت إتيان فوزًا رفعه من المركز الاخير الى الثامن عشر بتفوقه 2-1 على مضيفه كليرمون بهدفي مهدي كمارا (71) وتيموتي كولودجيزاك (82)، بعد أن افتتح سيدريك أوتوندجي من بنين التسجيل لأصحاب الارض (39).

واكتسح بريست ضيفه تروا بنتيجة 5-1 بثنائية لكل من الاوروغوياني مارتين ساتريانو المعار من إنتر الايطالي (1 و27) وفرانك أونورا (49 و67)، فيما اختتم ستيف مونييه من بنين مهرجان الاهداف (82). وكان عادل رامي سجل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

وعاد بريست الى الانتصارات بعد خسارته امام رين في المرحلة السابقة، رافعًا رصيده الى 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولم ينجح بوردو المتذيل في القيام برد فعل بعد إقالة مدربه البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، فمني بخسارة 3-2 أمام مضيفه لنس الذي عاد الى نغمة الانتصارات بعد هزيمتين تواليا.

وقاد الفريق التشيكي ياروسلاف بلاشيل في انتظار وصول دافيد غيون.

وتقدم لنس بثلاثية عبر أرنو كاليمويندو (10)، غاييل كاكوتا من كونغو الديمقراطية (22 من ركلة جزاء) والعاجي سيكو فوفانا (26)، وحاول بوردو العودة عبر الهوندوراسي ألبيرث إيليس (33) والكوري الجنوبي أوي-جو هوانغ (53) إلا أن العودة لم تكتمل.

فرانس24/ أ ف ب

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