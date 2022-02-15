كرة القدم

مباشر - دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يسعى لتخطي ريال مدريد ومواصلة حلمه الأوروبي

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قمة نارية بين باريس سان جرمان وريال مدريد. 15 فبراير/شباط 2022.
قمة نارية بين باريس سان جرمان وريال مدريد. 15 فبراير/شباط 2022. © فرانس24
نص: علاوة مزياني
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سيسعى نادي باريس سان جرمان لتخطي ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أجل مواصلة حلمه بانتزاع أول لقب له في المسابقة القارية العريقة. ويحل "النادي الملكي" ضيفا على "بي إس جي" مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 على ملعب "بارك دي برانس" بكامل تعداده، وهو الحال أيضا بالنسبة لفريق العاصمة الفرنسية الذي سجل عودة نيمار المتعافي من الإصابة. تابعوا المباراة مباشرة على موقع فرانس24 عند الساعة التاسعة مساء (الثامنة بتوقيت غرينتش).

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باريس سان جرمان يسعى لتخطي ريال مدريد لمواصلة حلمه الأوروبي

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