الاتحاد الأوربي لكرة القدم ينوي نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبورغ على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

كشف مصدر مطلع أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس ينوي نقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية على خلفية غزو القوات الروسية لأوكرانيا. أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد اليوم الخميس يدرسون تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد التطورات الجارية في أوكرانيا.

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صرّح مصدر على صلة بالأحداث الخميس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى مكان أخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد نفس المصدر أن القرار سيتخذ خلال الاجتماع الطارئ للاتحاد القاري الجمعة.

وعقب هجوم القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الخميس إن رئيسه ألكسندر تشيفرين دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد صباح غد الجمعة لبحث تداعيات الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

جاء الإعلان عن الاجتماع العاجل لليويفا بعد أن طلب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الخميس تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي من المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 28 مايو/أيار المقبل وعدم إقامة أي بطولات دولية للعبة الشعبية في مدن روسية.

ومن المقرر أن يلتقي زينيت سان بطرسبورغ في وقت لاحق الخميس مع ريال بيتيس الإسباني على أرض الأخير وقال اليويفا إن المباراة ستمضي قدما كما هو مقرر دون أي تغيير. وأضاف الاتحاد القاري "يستطيع اليويفا التأكيد بأن المباريات المقررة الليلة ستقام كما هو مقرر لها" دون تغيير.

فرانس24/ رويترز

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