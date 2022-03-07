بطولة بلغراد لألعاب القوى: السويدي دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي آرمان دوبلانتيس في مولر، يوتيليتا أرينا برمنغهام، بريطانيا في 18 فبراير/شباط 2022.

تمكن السويدي الشاب آرمان دوبلانتيس الإثنين من تحطيم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة باجتيازه ارتفاع 6,19 مترا في محاولته الثالثة ضمن بطولة بلغراد الدولية لألعاب القوى داخل القاعة. بلا حدود، يبدو أنه قادر على تخطي الحواجز سنتيمترا سنتيمترا على غرار الأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا.

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حطم السويدي آرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة الإثنين بتسجيله 6,19 مترا في محاولته الثالثة في بطولة بلغراد الدولية لألعاب القوى داخل القاعة.

وكان الرقم السابق وهو 6,18 مترا بحوزة البطل الأولمبي البالغ من العمر 22 عاما وحققه في 15 فبراير/شباط 2020 في غلاسكو الإسكتلندية بعدما حقق قبلها بأسبوع 6,17 مترا في لقاء تورون البولندية.

وفي قاعة شبه فارغة من المشجعين، لم يجد دوبلانتيس أي مشكلة في اللحاق بصديقته السويدية في المدرجات بمجرد تحطيمه الرقم القياسي العالمي، لتقبيلها. وأوضح للتو "لقد حان الوقت، لقد تسبب لي هذا الارتفاع (6,19 م) قلقا أكثر من أي حاجز آخر في حياتي. أنا سعيد بتحقيق ذلك".

"كالأسطورة الأوكراني بوبكا"

دوبلانتيس، القافز بالزانة الموهوب الذي يحمل جميع الأرقام القياسية تقريبا منذ أن كان عمره 11 عاما، لا تقف أمامه عادة أي حواجز. في سن الثانية والعشرين، هو بطل أوروبا (2018) وبطل أولمبي (2021)، وحقق اليوم رقمه القياسي العالمي الثالث.

وأضاف دوبلانتيس: "من الآن فصاعدا سنحاول تخطي حاجز 6,20 مترا، نفس الإجراء في غضون أسبوعين"، واثقا من قوته في منافسته الشرسة مع الأمريكي كريس نيلسن الذي تخطى حاجز 6,05 مترا يوم الجمعة في روان الفرنسية. بلا حدود، يبدو أنه قادر على تخطي الحواجز سنتيمترا سنتيمترا، على غرار الأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا.

ونجح الإثنين في تحطيم الرقم القياسي العالمي في مسابقة كان فيها اللاعب الوحيد في القفز بالزانة من المستوى الدولي. بعد أن اجتاز بسهولة 5,61 مترا، 5,85 مترا ثم 6 أمتار، تخطى 6,19 مترافي محاولته الثالثة.

"موندو.. معجزة القفز بالزانة"

واستهل دوبلانتيس هجومه على تخطي حاجز 6,19 مترا مطلع الشتاء الحلي في لقاء كارلشروه الألماني قبل أن يواصل رهانه في لقاءات برلين وأوبسالا السويدي وبرمنغهام الإنكليزي، ولكن دون جدوى، قبل أن يفعلها في بلغراد. وتوج معجزة القفز بالزانة الملقب بالـ"موندو" سيطرته على منافسات القفز بالزانة في السنوات الأخيرة برقم قياسي عالمي ثالث. ابن الـ22 عاما المولود في الولايات المتحدة في لافاييت (لويزيانا) والذي يدافع عن ألوان السويد، بلد والدته هيلينا التي تدربه مع والده غريغ يسير في خط تصاعدي ويحلق فوق الحواجز.

وفاز بـ32 مسابقة من أصل 33 منذ بداية 2020. في مونديال بلغراد داخل قاعة، حيث يبدو أنه لن يهزم، سيكون أبرز المرشحين للقب العالمي، أحد لقبين ينقصان سجله المرصع بالتتويجات، إلى جانب لقب بطل العالم في الهواء الطلق الذي ستتاح له الفرصة للفوز به في تموز/يوليو المقبل في يوجين (أوريغون) بالولايات المتحدة

في 2020 دمرته جائحة "كوفيد-19"، سجل دوبلانتيس رقما قياسيا عالميا داخل قاعة في مسابقة القفز بالزانة بلغ 6,18 مترا، قبل أن يسجل 6,15 مترا في الهواء الطلق، متجاوزا قفزة الأسطوري الأوكراني سيرغي بوبكا الذي حققها في 1994.

"بيئة عائلية صحية وتنافسية"

ويستمد "موندو" الكثير من قوته وموهبته من بيئة عائلية صحية وتنافسية، منذ طفولته المبكرة. النظرات الأولى خلال خوض أي منافسة يوجهها إليهم، وأول عناق أيضا في حالة تسجيل رقم قياسي عالمي. في خضم المنافسة، يسعى آرمان دائما للحصول على دعم والديه، الأب غريغ الذي مارس القفز بالزانة ورقمه القياسي الشخصي (5,80 مترا)، والأم هيلينا الشقراء الطويلة لاعبة مسابقة السباعية والكرة الطائرة سابقا.

وبرز إلى الأضواء في سن السابعة عشرة عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية بقفزه 5,90 مترا في لقاء تكساس في نيسان/أبريل 2017 في أوستن. في أغسطس/آب 2018، أصبح بطلا لأوروبا في برلين بتسجيله 6,05 متراعقب منافسة شرسة مع الروسي تيمور مورغونوف (6,00 مترا) والفرنسي رينو لافيلني (5,95 مترا). حطم بعدها الرقم القياسي العالمي مرتين (6,17 ثم 6,18 مترا) في فبراير 2020 وأصبح بطلا أولمبيا في طوكيو في أغسطس/آب 2021، دائما تحت أنظار والديه.

فرانس24/ أ ف ب

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