دوري أبطال أفريقيا: خسارة جديدة للأهلي المصري والترجي يحسم كلاسيكو تونس وهزيمة أولى للرجاء المغربي

كرة القدم

الأهلي المصري ينهزم للمرة الثانية أمام صنداونز الجنوب أفريقي ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 12 آذار/مارس 2022.

حققت الفرق العربية المشاركة نتائج متباينة ضمن الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. إذ تعقدت مهمة الأهلى المصري حامل اللقب لبلوغ الدوري ربع النهائي بهزيمته أمام صنداونز الجنوب أفريقي صفر-1 السبت في جوهانسبرغ. أما في المجموعة الثالثة، فقد حقق الترجي التونسي فوزا مهما على مواطنه النجم الساحلي بهدفين نظيفين. فيما تلقى الرجاء المغربي هزيمته الأولى في المسابقة بعد خسارته أمام مضيفه حورويا كوناكري الغيني.

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أصبحت مهمة الأهلي المصري في الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث تواليا في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم محفوفة بالمخاطر بخسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي صفر-1 السبت في جوهانسبرغ، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثالثة، اقترب الترجي التونسي من التأهل بعد فوزه على مواطنه النجم الساحلي بهدفين.

أما الرجاء المغربي فقد تلقى هزيمته الأولى في المجموعة الثانية بعد خسارته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني 2-1.

سجل هدف فوز صندوانز الناميبي بيتر شالوليلي (23) ليضع فريقه قدما في الدور ربع النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية أمام بطل جنوب أفريقيا.

وتساوى الأهلي، حامل اللقب 10 مرات (رقم قياسي)، مع المريخ والهلال السودانيين اللذين يلتقيهما في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرة.

واستحوذ المضيف على الكرة وسيطر مطلع المباراة في ظل تراجع لاعبي الأهلي. مع مرور الوقت زاد الضغط الهجومي، وتنوعت الهجمات من العمق والطرفين، فسدد موثوبي مافالا من حدود منطقة الجزاء كرة ارتطمت برأس ياسر إبراهيم والعارضة وخرجت إلى ركنية، ثم وصلت عرضية لتجد شالوليلي الخالي من الرقابة سددها إلى يسار حارس المرمى الدولي محمد الشناوي (23).

وتخلى لاعبو الأهلي عن حذرهم الدفاعي وتحولوا للهجوم سعيا لإدراك التعادل. وسدد الظهير الأيسر التونسي علي معلول القادم من الخلف كرة علت العارضة، فيما شكلت الهجمات المرتدة خطورة على مرمى الشناوي.

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة هاشم دومينغو من داخل المنطقة (63)، وأخرى للبديل أوبري موديبا علت العارضة (68).

وعاد الشناوي منقذا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة السلوفاكي البديل بافول شافرانكو وهو منفرد تماما بالمرمى (73)، ورد البديل أحمد عبد القادر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كينيدي مويني (76).

وأهدر البديل حسام حسن الخالي من الرقابة فرصة هدف التعادل بعدما فشل في استغلال عرضية معلول، وحولها رأسية مرت بعيدة عن المرمى (83).

الترجي يحسم كلاسيكو تونس

واستعاد الترجي التونسي صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حسم "كلاسيكو" الكرة التونسية بالفوز على مضيفه النجم الساحلي 2-صفر على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا في الجولة السابقة، ورفع فريق "باب سويقة" رصيده إلى 8 نقاط وتصدر بفارق هدفين أمام بلوزداد، ليقتربا من الدور ربع النهائي، فيما تجمد رصيد "جوهرة الساحل" عند ثلاث نقاط، ويتذيل جوانينغ غالاكسي الترتيب بنقطة.

وجاء الشوط الأول باهتا، إذ جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة 32 إثر تسديدة قوية من المدافع الجزائري للترجي إلياس الشتي أبعدها حارس النجم علي الجمل ببراعة، وتألق حارس النجم مجددا تجاه تسديدة بعيدة من غيلان الشعلالي من ركلة حرة مباشرة (45+3).

وواصل الترجي أفضليته في الشوط الثاني، مقابل تحركات غير مثمرة للفريق المضيف الذي كان يلعب بإشراف مدربه الجديد لسعد جردة الشابي خليفة الفرنسي المخضرم روجيه لومير.

وترجم المدافع الجزائري الآخر عبد القادر بدران أفضلية "المكشخة" إلى تقدم عندما سدد الكرة إلى يمين الحارس الجمل إثر تمريرة طولية من لاعب الوسط المغربي صابر بوغرين من ركلة حرة (66).

وعزز محمد علي بن رمضان تقدم الترجي، الساعي إلى لقبه الخامس في المسابقة، من تسديدة بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن واستقرت في شباك النجم الساحلي (77).

خسارة أولى للرجاء

في المجموعة الثانية، فشل الرجاء المغربي في متابعة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى أربعة عندما سقط أمام مضيفه حوريا الغيني 1-2 في كوناكري.

وجاءت انطلاقة "النسر الأخضر" قوية إذ افتتح التسجيل عبر حميد أحداد الذي تابع الكرة بسهولة في الشباك إثر عرضية من ركلة ركنية نفذها القائد محسن متولي (19).

ولم يدم تقدم الرجاء سوى سبع دقائق إذ استغل البوركينابي أوكانسي مانديلا خطأ دفاعيا فوصلته الكرة عن الجهة اليسرى هيأها لنفسه وسددها ضعيفة في الشباك المغربية (26).

وبعد ثلاث دقائق احتسب الحكم المالي بوبو تراوري ركلة جزاء لأصحاب الأرض إثر خطأ من عبد الإله مدكور على بونيفاس هابا، فانبرى لها ياخوبا باري وسجلها في سقف المرمى (29).

وتجمد رصيد الرجاء عند تسع نقاط في الصدارة، فيما حصد حوريا أول نقاطه في المركز الأخير، ويلتقي لاحقا وفاق سطيف الجزائري الثالث (3 نقاط) مع أمازولو الجنوب أفريقي الثاني (6 نقاط).

فرانس24/ أ ف ب

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