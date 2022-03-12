رابطة الدوري الإنكليزي تبعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش عن إدارة نادي تشيلسي

الحرب في أوكرانيا

في تطبيق لفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير الروسي، قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إبعاد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني. وكان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي.

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تتواصل متاعب حامل لقب دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنكليزي مع العقوبات المفروضة على مالكه الروسي. إذ قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان السبت إن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.

وجاء في بيان الرابطة "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم".

وأضاف البيان "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو/أيار 2022".

ويأتي القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.

وكان أبراموفيتش قد عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليا خاضعا للحكومة البريطانية.

واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي انجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنكلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.

فرانس24/ رويترز

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