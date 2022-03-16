"الفيفا" يقرر السماح للاعبي أوكرانيا بالتعاقد مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات

الحرب في أوكرانيا

أصبح بإمكان لاعبي أوكرانيا المحترفين التعاقد مع أندية خارج فترة الانتقالات، وفق ما أعلنه الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وأشار إلى أن التعديل موقت. وأكد أنه "سيواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب للتأكد من أن الإطار التنظيمي يعكس أي تطورات".

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في خطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو كرة القدم الأوكرانية، أعلن (الفيفا) الأربعاء أن لاعبي هذا البلد يمكن تسجيلهم خارج فترة الانتقالات بعد تعديل القواعد الخاصة بانتقالات اللاعبين.

وأوضح الفيفا أن التعديل موقت ويستهدف مساعدة الأندية الأوكرانية واللاعبين الذين تأثروا بالغزو الروسي للبلاد.

وتابع الفيفا في بيان: "قد يُسمح للاعبي أوكرانيا بالتسجيل في ناد آخر حتى بعد انتهاء فترة التسجيل في اتحاد النادي الذي ينوون التسجيل فيه".

وأكد أنه "سيواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب للتأكد من أن الإطار التنظيمي يعكس أي تطورات. كما يواصل إدانة الاستخدام المستمر للقوة من قبل روسيا في أوكرانيا، ويدعو إلى وقف سريع للأعمال العدائية والعودة للسلام".

وأضاف البيان أن الأندية سيُسمح لها بتسجيل لاعبين محترفين اثنين بحد أقصى وفقا لهذا التعديل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الفيفا إنه سيفتح فترة انتقالات خاصة للاعبين الأجانب العالقين في روسيا. وانتقد اتحاد اللاعبين المحترفين الخطوة باعتبارها إجراء موقت ووصفها "بالخجولة".

فرانس24/ رويترز

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