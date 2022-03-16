دوري أبطال أوروبا: تأهل مفاجئ لأتلتيكو مدريد وبنفيكا على حساب مانشستر يونايتد وأجاكس أمستردام

كرة القدم

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تأهل أتيليتكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعد فوزهما المفاجئ تواليا أمام مضيفيهما مانشستر يونايتد الإنكليزي وأجاكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف. ولحق أتلتيكو مدريد وبنفيكا في ربع النهائي بليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي. فيما يلعب الأربعاء يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني (1-1)، وليل الفرنسي مع تشلسي الإنكليزي (صفر-2).

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رغم أنهما لم يكونا مرشحين للتأهل، حقق كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي المفاجأة بإقصائهما مضيفيهما مانشستر يونايتد الإنكليزي وأجاكس أمستردام الهولندي الثلاثاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ومع إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الديار بحال التعادل، لم يتأثر أتلتيكو بتعادله 1-1 ذهابا على أرضه فعاد فائزا من أرض يونايتد 1-صفر، على غرار بنفيكا الفائز بالنتيجة عينها في أمستردام بعد تعادله 2-2 في لشبونة ذهابا.

ولحق أتلتيكو مدريد وبنفيكا في ربع النهائي بأندية ليفربول (إنكلترا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنكلترا)، فيما يلعب الأربعاء يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني (1-1)، وليل الفرنسي مع تشلسي الإنكليزي (صفر-2).

في المباراة الأولى، سجل الظهير البرازيلي الدولي رينان لودي هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول بكرة رأسية (41).

وازدادت متاعب يونايتد، بطل أوروبا ثلاث مرات آخرها في 2008، الذي أقال مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لسوء النتائج، إذ يحتل راهنا المركز الخامس في الدوري الإنكليزي ليواجه خطر الغياب عن المسابقة القارية الأولى في الموسم المقبل لتغيب البطولات عن خزائنه لعام خامس تواليا.

وبعد تسجيله ثلاثية تاريخية السبت أمام توتنهام في الدوري المحلي جعلته أفضل هداف في تاريخ المباريات الرسمية (807)، صام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما)، الهداف التاريخي للمسابقة وبطلها خمس مرات وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، برغم سيرته الذاتية الرائعة ضد أتلتيكو مدريد وهزه شباكه في 25 مناسبة، فلم يعرف طريق التسديد في مرمى الخصم.

وبعد هدف ألغي لفيليكس بداعي التسلل (33)، شارك الأخير في صناعة هدف قانوني بتمريرة من غريزمان إلى رينان لودي حوّلها رأسية قريبة عجز دي خيا عن صدها (41). وهذا الهدف الأول في ثماني مباريات في دوري الأبطال للظهير الأيسر البرازيلي الذي حل بدلا من البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

في الشوط الثاني، ضغط يونايتد بكل ثقله من دون فائدة، ليحتفل لاعبو أتلتيكو في أولد ترافورد بحجز بطاقة ربع النهائي للمرة الـ11 في تاريخهم والسادسة في آخر تسعة مواسم.

خيبة أمل

قال الإسباني دافيد دي خيا حارس يونايتد الحالي وأتلتيكو السابق: "نحن خائبون، يصعب وصف شعورنا الآن. لم نقدم ما يكفي في المباراتين للتأهل. بصراحة، لم نكن في أفضل مستوياتنا. (أتلتيكو) فريق خبير ويعرف كيف يخوض هذا النوع من المواجهات المتقاربة. سجلوا هدفا وصعب علينا صناعة الفرص لكن هذه هي كرة القدم".

بدوره، انتقد مدربه الألماني رالف رانغنيك التوقفات الكثيرة في الشوط الثاني وقال "كان الشوط الأول جيدا كما رغبنا وضغطنا على الخصم، لكن لم نحول هذه الطاقة إلى أهداف. الهدف صعب الأمور علينا".

في المقابل، قال كوكي قائد أتلتيكو: "كنا نستحق الفوز ذهابا، لكننا قاتلنا هنا لننال ما نستحق من هذه المواجهة. بالنسبة لي يان أوبلاك هو أفضل حارس مرمى في العالم وقد أظهر ذلك الليلة".

حاول رانغنيك قلب الطاولة بتبديل ثلاثي شهد دخول بوغبا وماركوس راشفورد والصربي نيمانيا ماتيتش بدلا من فرنانديش وإيلانغا والإسكتلندي سكوت ماكتوميني، ثم زج بالمهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني بدل البرازيلي فريد.

بنفيكا يخطف الترشح من أمستردام

وفي المباراة الثانية، غابت الواقعية عن أجاكس أمستردام برغم أفضليته فودع لخسارته على أرضه أمام بنفيكا بهدف، ليظهر الفريق البرتغالي للمرة الأولى في ربع النهائي منذ 2016 والثامنة عشرة في تاريخه.

وبرغم أفضلية أجاكس طوال المباراة إلا أنه افتقد للحسم أمام المرمى، في أول مباراة يصوم فيها هدافه العاجي سيباستيان هالر صاحب 11 هدفا في 7 مباريات تواليا.

وقال هالر بعد الخسارة: "في دوري الأبطال يجب أن نرتقي إلى مستوى المسابقة ولا نترك نصف فرصة للخصم. كنا نستحق الأفضل لكن هذه هي كرة القدم".

وعاندت لعنة الأدوار الإقصائية أياكس في ملعبه، إذ يعود فوزه الأخير في هذا الدور من المسابقة على أرضه إلى 26 سنة.

في المقابل، خطف بنفيكا، بطل 1961 و1962، هدف التأهل في وقت متأخر عبر الأوروغوياني الشاب داروين نونييس (77).

وقال نونييس أفضل لاعب في المباراة: "طالبنا المدرب بالدفاع. لم نكن نعرف كيف نطلق المرتدات لأنهم تمركزوا بشكل جيد".

فرانس24/ أ ف ب

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