تصفيات مونديال 2022: الزلزولي يعزز تشكيلة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية والمزراوي وزياش يرفضان الالتحاق

قطر 2022

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أشرف حكيمي يحتفي بهدفه أمام مالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية في ياوندي. 25 يناير/كانون الثاني 2022.

حملت قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم التي أعلنها الخميس المدرب وحيد خليلوزيتش لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022 مفاجأة كبرى حيث ضمت مهاجم برشلونة الواعد عبد الصمد الزلزولي (20 عاما) الذي رفض اللعب لـ "أسود الأطلس" في يناير/كانون الثاني. بالمقابل، رفض لاعب تشلسي حكيم زياش ومدافع أجاكس أمستردام نصير المزراوي تلبية الدعوة بسبب خلافات مع المدرب البوسني الفرنسي.

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أعلن مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش، قائمة من 26 لاعبا لخوض المواجهة المزدوجة في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ضد الكونغو الديمقراطية، في 25 و29 مارس/آذار. وضمت التشكيلة وافدا جديدا اسمه عبد الصمد الزلزولي، لاعب نادي برشلونة، الذي اختار أول مرة تمثيل منتخب إسبانيا.

فقد كان الزلزولي أثار الجدل عندما رفض تلبية دعوة خليلوزيتش في ديسمبر/كانون الأول للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. وأكد مدرب الأسود خلال مؤتمر صحافي الخميس أنه تحدث إلى اللاعب الشاب (20 عاما) وأن الأخير شدد على رغبته للانضمام لفريق بلده الأصلي.

وقال المدرب: "تحدثت معه مرتين وخطابه مختلف عما يروجه آخرون.. لديه مهارات كثيرة وليس لدينا في الفريق المغربي لاعب على هذه الشاكلة الذي يمكن أن يغير مجرى الأمور بسرعة".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن وكيل أعمال اللاعب، شقيقه محمد، أكد تشبث عبد الصمد بالقميص المغربي "لأنه ببساطة مغربي قح". وقال إن "كُل الشائعات التي انتشرت بشكل سريع، حول قراره اللعب للمنتخب الإسباني لا أساس لها من الصحة. "عبد الصمد الزلزولي متشبث باللعب لمنتخب بلده...".

وقد تحول وضع الزلزولي في برشلونة منذ مطلع فبراير/شباط حيث بات يلعب للفريق الرديف بعد تعاقد الفريق الأول بقيادة تشافي هرنانديس مع ثلاثة مهاجمين هم بيار-إمريك أوباميانغ قادما من أرسنال وفيران توريس من مانشستر سيتي وآداما تراوريه من وولفرهامبتون.

"انتهى الأمر" بالنسبة لزياش والمزراوي

كشف وحيد خليلوزيتش أيضا خلال مؤتمره الصحفي بأن الثنائي حكيم زياش مهاجم تشلسي ونصير المزراوي مدافع أجاكس رفضا الالتحاق بصفوف المنتخب بسبب خلافات معه على ما يبدو.

وقال (حسب وكالة الأنباء الفرنسية) إن اللاعبين "كانا على القائمة (الموسعة)، لكنهما اختارا خيارهما، أنا أحترم خيارهما وانتهى الأمر".

وحسب موقع "هسبريس" المغربي، المعسكر المغلق لمنتخب "الأسود" سينطلق الأحد "باستقبال اللاعبين الذين سيلتحقون جميعا بالمركز التدريبي زوال الاثنين على أبعد تقدير، على أن تسافر المجموعة إلى كينشاسا الثلاثاء، ثم العودة إلى الدار البيضاء للتحضير للقاء الإياب مباشرة بعد نهاية المواجهة".

في ما يلي التشكيلة:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي (هاتاي سبور التركي)، محمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي)

للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، رومان سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، سفيان العكوش (لوزان السويسري، أدم ماسينا (واتفورد الإنكليزي)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، سفيان شاكلا (لويفين البلجيكي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، وسامي مايي (فيرينتسفاروش المجري)

للوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عمران لوزا (واتفورد)، فيصل فجر (سيفاسبور التركي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي)

للهجوم: يوسف النصيري ومنير الحدادي (إشبيلية)، ريان مايي (فيرينتسفاروش)، سفيان بوفال (أنجيه)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، وطارق تيسودالي (خنت البلجيكي).

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