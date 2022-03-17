عودة أربعة لاعبين لتشكيلة تونس بينهم ساسي والخنيسي تحسبا لمواجهة مالي في تصفيات مونديال 2022

قطر 2022

كرة القدم - كأس العرب - ربع النهائي - تونس - عمان - استاد المدينة التعليمية، الريان، قطر، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021

كشف مدرب المنتخب التونسي جلال القادري الخميس عن قائمة التشكيلة التي ستواجه مالي في تصفيات كأس العالم 2022 ذهابا (25 مارس/آذار في باماكو) وإيابا (29 مارس في رادس). وضمت التشكيلة 28 لاعبا بينهم أربعة غابوا عن "نسور قرطاج" خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون هم لاعب الوسط فرجاني ساسي والمهاجمان طه ياسين خنيسي وسعد بقير، فضلا عن الحارس معز حسن.

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ضمت تشكيلة المنتخب التونسي، المدعو لمواجهة نظيره المالي في تصفيات مونديال 2022 المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني وكانون الأول/ديسمبر في قطر، عودة أربعة لاعبين غابوا عن "النسور" خلال حملة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وهم فرجاني ساسي (لاعب وسط الدحيل القطري) وطه ياسين الخنيسي (مهاجم الكويت الكويتي) وسعد بقير (مهاجم أبها السعودي) وحارس النادي الأفريقي معز حسن.

وضمت قائمة المدرب جلال القادري أيضا نادر الغندري لاعب وسط النادي الأفريقي ومرتضى بن وناس مدافع قاسم باشا التركي، فيما خرج من التشكيلة عدة لاعبين خاصوا "كان 2022" هم أمين بن حميدة مدافع الترجي وعمر الرقيق مدافع أرسنال الإنكليزي وحمزة رفيعة لاعب وسط كريمونيزي الإيطالي وسيف الدين خاوي مهاجم نادي كليرمون الفرنسي، وكذلك فاروق بن مصطفى حارس الترجي.

وكانت تونس ودعت كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون من ربع النهائي إثر خسارتها أمام بوركينا فاسو (صفر-1)، ما دفع الاتحاد المحلي لكرة القدم إلى إقالة المدرب منذر الكبير وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له بمساعدة الدوليين السابقين (الحارس) علي بومنيجل و(المهاجم) سليم بن عاشور.

والتقت "نسور قرطاج" بـ"نسور" مالي في افتتاح المجموعة السادسة بمدينة ليمبي، وخسر زملاء وهبي الخزري صفر-1 في مباراة أعلن الحكم الزامبي جاني سيكازوي نهايتها قبل الأوان.

وتجرى مواجهتا تصفيات مونديال 2022 في 25 مارس/آذار في باماكو انطلاقا من الساعة السادسة مساء بالنسبة للذهاب، في حين تقام مباراة العودة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته على ملعب حمادي العقربي في رادس قرب العاصمة تونس، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وهذه تشكيلة تونس التي أعلنها المدرب جلال القادري:

لحراسة المرمى: بشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل، معز حسن

للدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، نادر الغندري، محمد دراغر، حمزة المثلوثي، علي العابدي، علي معلول

للوسط: إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري

للهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس، سعد بقير، سيف الدين الجزيري، عصام الجبالي، طه ياسين الخنيسي

علاوة مزياني

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